KTO şehrimizin geleceğine yatırım yapıyor

KTO’da 2023-2026 faaliyet döneminde 48 toplantıyla tamamlanan Meslek Komiteleri İstişare Toplantılarının ardından, Meslek Komitesi Başkanlarıyla değerlendirme ve istişare toplantısı gerçekleştirildi. Konya’nın kalkınmasına çok yönlü katkı sunduklarını belirten Öztürk, “Bütün bu çalışmalar, sadece Odamızın değil, şehrimizin geleceğine yapılan yatırımlardır” diye konuştu.

Konya Ticaret Odası (KTO) tarafından 2023-2026 faaliyet dönemi kapsamında gerçekleştirilen Meslek Komiteleri İstişare Toplantıları tamamlandı. 70 Meslek Komitesinin katılımıyla 48 ayrı toplantının gerçekleştirildiği istişare sürecinin ardından, KTO Meslek Komitesi Başkanlarıyla değerlendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan KTO Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk, gerçekleştirilen istişare toplantılarının sektörlerin sorunlarının, beklentilerinin ve gelecek vizyonunun ele alındığı önemli platformlar olduğunu ifade etti.

"İSTİŞARE KÜLTÜRÜMÜZ KTO'NUN EN BÜYÜK GÜCÜDÜR”

Meslek Komitesi Başkanlarına katkıları dolayısıyla teşekkür eden Öztürk, "48 ayrı toplantıda 70 Meslek Komitemizle istişare sürecimizi başarıyla tamamlamış olduk. Gerçekleştirmiş olduğumuz her bir toplantımız; sektörlerimizin sorunlarının, beklentilerinin, önerilerinin ve gelecek vizyonunun konuşulduğu, ortak aklın tezahür ettiği, Konya iş dünyasının nabzının tutulduğu çok kıymetli platformlar olmuştur” dedi.

Konya Ticaret Odası'nın güçlü kurumsal yapısına dikkat çeken Öztürk, Oda Meclisi, Yönetim Kurulu ve Meslek Komitelerinin bir bütün olarak çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, "Bizler hiçbir zaman kararlarımızı tek taraflı bir anlayışla almadık. Her zaman üyelerimizi, sektörlerimizi, komitelerimizi dinledik. Ortak aklı esas aldık. Çünkü biliyoruz ki, istişare bereket; ortak akıl ise başarıyı beraberinde getirir” ifadelerini kullandı.

"MESLEK KOMİTELERİMİZ GÜÇLÜ BİR KÖPRÜ VAZİFESİ ÜSTLENİYOR”

Meslek Komitelerinin, üyeler ile Oda arasında önemli bir köprü vazifesi gördüğünü vurgulayan Öztürk, komitelerin sektörlerin nabzını tuttuğunu, üyelerin taleplerini yakından takip ettiğini ve sorunların çözüm süreçlerine katkı sunduğunu söyledi. Komite başkanları ve üyelerinin iş hayatlarındaki yoğunluklarına rağmen Oda çalışmalarına zaman ayırdıklarını belirten Öztürk, "İşinin başında olan, üretim yapan, ticaretini sürdüren siz değerli arkadaşlarımız, zaman ayırarak komite çalışmalarına katılıyor, sektörlerinizin gelişmesi için emek veriyorsunuz. Bu fedakârlığınızın, bu sorumluluk anlayışınızın ve bu gayretinizin her türlü takdirin üzerinde olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum” dedi.

"KTO, ŞEHRİMİZİN GELECEĞİNE YATIRIM YAPIYOR”

Konya Ticaret Odası'nın faaliyet alanlarının klasik oda hizmetlerinin çok ötesine geçtiğini ifade eden Öztürk, KTO'nun eğitimden teknolojiye, girişimcilikten dijital dönüşüme, dış ticaretten mesleki eğitime kadar geniş bir alanda faaliyet gösteren güçlü bir ekosistem hâline geldiğini söyledi. KTO Karatay Üniversitesi, KTO Teknoloji ve Eğitim Kampüsü, girişimcilik merkezleri, teknoloji yatırımları, eğitim faaliyetleri, dış ticaret projeleri, fuar organizasyonları ve iştirakler aracılığıyla Konya'nın kalkınmasına çok yönlü katkı sunduklarını belirten Öztürk, "Bütün bu çalışmalar, sadece Odamızın değil, şehrimizin geleceğine yapılan yatırımlardır” diye konuştu.

"GÜCÜMÜZÜ BİRLİKTEN VE ORTAK AKILDAN ALIYORUZ”

Konya'nın büyümesiyle birlikte iş dünyasının sorumluluklarının da arttığını belirten Öztürk, küresel rekabetin yoğunlaştığı bir dönemde birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekti. Öztürk, "Bütün bu gelişmelere karşı en büyük gücümüz yine birlik içinde hareket etmek, istişare kültürünü canlı tutmak ve ortak hedefler doğrultusunda çalışmaya devam etmektir” dedi. Meslek Komitesi Başkanlarının görüş ve önerilerinin KTO için büyük önem taşıdığını ifade eden Öztürk, "Bütün bu başarıların merkezinde güçlü bir Meclis, güçlü Meslek Komiteleri ve güçlü bir istişare anlayışı bulunmaktadır. Sizlerden aldığımız güçle, sizlerin önerileriyle ve sizlerin desteğiyle Konya Ticaret Odamızı her geçen gün daha ileriye taşıyoruz” ifadelerini kullandı.

MESLEK KOMİTESİ BAŞKANLARININ GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ DİNLENDİ

KTO Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk'ün konuşmasının ardından Meslek Komitesi Başkanlarına söz verildi. Toplantıda komite başkanları, temsil ettikleri sektörlere ilişkin değerlendirmelerini, karşılaşılan sorunları ve çözüm önerilerini paylaştı.

(Ali Asım Erdem)