Konya’da hafif ticari araç şarampole yuvarlandı! 1 ölü 3 yaralı

Konya’nın Akşehir ilçesinden Yunak istikametine seyir halinde olan hafif ticari aracın şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2’si çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, Akşehir ilçesi ile Yunak güzergahında bulunan Turgut-Kuzören Kavşağı'nda meydana geldi.

1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

Edinilen bilgiye göre, Akşehir'den Yunak istikametine seyir halinde olan 42 UG 790 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Kazanın ardından bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan 2'si çocuk 4 kişi yaralandı. Yaralılardan durumu ağır olan bir kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Diğer 3 yaralı ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Haber Merkezi