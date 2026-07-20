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KONYA Haberleri

Konya’da korkutan inşaat yangını!

Bekir Turan
Muhabir

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Konya’da korkutan inşaat yangını!

Konya'nın Kulu ilçesinde inşaat halindeki bir apartmanda çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. 

Balkonda yangın çıktı!

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezi, İsmail Efendi Caddesi üzerinde bulunan ve yapımı devam eden beş katlı bir apartmanın birinci katındaki balkonda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. 

Yangın dışarıda bahçede istiflenen inşaat malzemelerine de sıçradı. 

Ekipler yangını söndürdü

İhbar üzerine olay yerine  itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

(Bekir Turan)

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