Güneysınır’da Lavanta Günleri yoğun katılımla gerçekleştirildi
Güneysınır Belediyesi tarafından 18-19 Temmuz tarihlerinde düzenlenen Lavanta Günleri Etkinlikleri, iki gün boyunca birbirinden renkli programlarla vatandaşları bir araya getirdi.
Güneysınır Belediye Başkanı Ahmet Demir Lavanta bahçemizin eşsiz atmosferinde gerçekleştirilen etkinliklerde açık hava konserleri, çocuklara yönelik eğlence ve oyun alanları, çeşitli sosyal etkinlikler, yöresel ikramlar ve açık hava sineması büyük ilgi gördü. Her yaştan vatandaşın katılım sağladığı programlar, ilçede birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirirken, katılımcılara keyifli ve unutulmaz anlar yaşattı.
Başkan Demir; etkinlik süresince aileler çocuklarıyla birlikte güvenli ve huzurlu bir ortamda vakit geçirirken, yöresel lezzetlerin ikram edilmesi ve kültürel etkinliklerin düzenlenmesi programa ayrı bir renk kattı. Akşam saatlerinde gerçekleştirilen açık hava konserleri ve sinema gösterimi ise vatandaşlardan tam not aldı.
Güneysınır Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilmesi hedeflenen Lavanta Günleri, ilçenin doğal güzelliklerinin ve lavanta üretim potansiyelinin tanıtılmasına önemli katkı sağlarken, sosyal ve kültürel hayatın canlanmasına da vesile oldu.
Güneysınır Belediye Başkanı Ahmet Demir etkinliklere katılım sağlayan tüm vatandaşlara teşekkür ederek, benzer organizasyonlarla ilçenin sosyal ve kültürel yaşamına katkı sunmaya devam edeceğini ifade etti.
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