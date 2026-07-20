GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
47,221 TL
EURO
53,837 TL
STERLİN
63,711 TL
GRAM
6.109 TL
ÇEYREK
10.069 TL
YARIM
20.015 TL
CUMHURİYET
39.633 TL
KONYA Haberleri

Konya’daki ölümlü kaza kamerada! 17 yaşındaki Ali Baki hayatını kaybetmişti

- Güncelleme Tarihi:

Konya’daki ölümlü kaza kamerada! 17 yaşındaki Ali Baki hayatını kaybetmişti
Konya’nın Akşehir ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, traktöre çarptıktan sonra kontrolden çıkan kamyon bir fabrikanın duvarına çarptı. Fabrikanın güvenlik kamerasına yansıyan kazada kamyonda bulunan 17 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Afyonkarahisar-Akşehir kara yolunda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Afyonkarahisar'dan Akşehir istikametine seyir halinde olan 43 BB 779 plakalı kamyonet, iddiaya göre aynı yönde ilerleyen M.K. yönetimindeki traktöre çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan kamyon, şarampole indikten sonra yol kenarında bulunan bir fabrikanın duvarı boyunca sürüklendi ve fabrikanın giriş kapısı bölümündeki duvara çarparak durabildi.

Kazada kamyonda bulunan 17 yaşındaki Ali Baki olay yerinde hayatını kaybederken, kamyonda bulunan S.A.T. ile ismi öğrenilemeyen bir kişi ve traktör sürücüsü M.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve Konya Büyükşehir Belediyesi Akşehir İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri araçta sıkışan yaralılara müdahale ederek bulundukları yerden çıkardı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın ardından yola dökülen mazot, itfaiye ekipleri tarafından temizlendi.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Meydana gelen kaza, yol kenarında bulunan fabrikanın güvenlik kameralarına da yansıdı.

Görüntülerde kontrolden çıkan kamyonun fabrikanın duvarına hızla çarptığı, bu sırada fabrikanın önünde yük boşaltan kamyonette bulunan işçilerin panik içerisinde kaçtıkları görüldü. Kazada kamyonette hayatını kaybeden Ali Baki ile yaralanan işçilerin Ilgın ilçesinde çalıştıkları öğrenilirken, acı haberi alarak olay yerine gelen yakınları büyük üzüntü yaşadı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER