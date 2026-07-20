Karatay Müftülüğünden Şehit Battal Yıldız’ı anma programı

Şehit Polis Memuru Battal Yıldız, şehadetinin 10. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen mevlit ve anma programında dualarla yâd edildi.
Karatay Müftülüğü tarafından paylaşılan programa, şehit yakınları, emniyet teşkilatı mensupları, mesai arkadaşları ve çok sayıda davetli katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, Manevi Danışman Nurullah Erdemir'in Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti.
ŞEHİTLER İÇİN DUALAR EDİLDİ
Anma programında Karatay İlçe Müftüsü Halil Taş tarafından dua edildi. Yapılan dualarda başta Şehit Polis Memuru Battal Yıldız olmak üzere vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitler rahmet, minnet ve şükranla anıldı.
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Programa Karatay İlçe Müftüsü Halil Taş'ın yanı sıra şehit yakınları, emniyet mensupları, mesai arkadaşları ve davetliler katıldı. Duygu dolu anların yaşandığı programda, şehitlerin hatırasının yaşatılmasının önemine vurgu yapılırken, Battal Yıldız'ın aziz hatırası dualarla bir kez daha yad edildi.
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