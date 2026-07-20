Konya’da 158 bin nüfuslu ilçenin beklediği isim göreve başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Mülki İdare Amirleri Kararnamesi kapsamında Konya’nın Ereğli ilçesine atanan Kaymakam Fatih Genel, bugün düzenlenen karşılama töreniyle görevine başladı.
17 Haziran 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan Mülki İdare Amirleri Kararnamesi ile çok sayıda kaymakam, vali yardımcısı ve mülki idare amirinin görev yeri değiştirildi.
Kararname kapsamında Konya'nın yaklaşık 158 bin nüfuslu Ereğli ilçesine atanan Kaymakam Fatih Genel, göreve başlamadan önce sosyal medya paylaşımları ve dikkat çeken yaşam tarzıyla kamuoyunun gündemine gelmişti.
Ereğli'de ilk temaslarını gerçekleştirdi
Göreve başlamadan önce ilçeyi gezen Kaymakam Fatih Genel, vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti ve Ereğli'yi yakından tanıma fırsatı buldu.
Bugün ise düzenlenen karşılama töreniyle resmen görevine başlayan Genel, kurum amirleri ve ilçe protokolüyle tek tek selamlaşarak yeni görevine başladı.
Yeni Kaymakam Fatih Genel'in önümüzdeki günlerde ilçedeki kamu kurumlarını ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi alması bekleniyor.
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