Konya’da feci kaza! 17 yaşındaki Ali Baki hayatını kaybetti

Konya’nın Akşehir ilçesinde kamyonetin önce traktöre, ardından şarampole inerek yol kenarındaki soğuk hava tesisinin bahçe duvarına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına da yansıdı.
Kaza, saat 21.00 sıralarında Afyonkarahisar-Konya kara yolunun 80'inci kilometresinde meydana geldi.
Seyit A. T. yönetimindeki 43 BB 779 plakalı kamyonet, Murat K.'nin kullandığı traktöre çarptı. Çarpmanın ardından kontrolden çıkan kamyonet şarampole inerek yol kenarındaki soğuk hava tesisinin bahçe duvarına çarparak durabildi. Kazanın şiddetiyle araç hurdaya dönerken, yaşananlar tesisin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
17 YAŞINDAKİ ALİ BAKİ HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada traktör sürücüsü Murat K., kamyonet sürücüsü Seyit A. T. ile araçta bulunan kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi yaralandı. Kamyonette bulunan 17 yaşındaki Ali Baki ise olay yerinde yaşamını yitirdi.
Kamyonette sıkışan yaralılar ile Ali Baki'nin cenazesi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarıldı. Yaralı 3 kişi ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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