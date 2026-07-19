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KONYA Haberleri

Konya’da anız yangını paniği! Ekipler ve vatandaşlar seferber oldu

Berna Ata
İnternet Editörü
Konya’da anız yangını paniği! Ekipler ve vatandaşlar seferber oldu
Konya’nın Ladik Mahallesi’nde çıkan ekin anız yangını, itfaiye ekipleri ile vatandaşların zamanında müdahalesi sayesinde kontrol altına alınarak söndürüldü.

Konya'nın Ladik Mahallesi'nde çıkan ekin anız yangınının söndürülmesinin ardından mahalle muhtarlığı tarafından yangına müdahale eden ekiplere ve vatandaşlara teşekkür edildi.

Mahalle sınırları içerisinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan anız yangını, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Konya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ladik, Sarayönü ve Kadınhanı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler ve vatandaşlar seferber oldu

Yangının söndürülmesi için mahalle sakinleri de traktörleri ve su tankerleriyle çalışmalara destek verdi. Ekipler ile vatandaşların koordineli müdahalesi sayesinde alevlerin çevredeki tarım arazilerine ve yerleşim alanlarına sıçraması önlenirken, yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Mahalle muhtarlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Mahallemiz sınırları içerisinde çıkan ekin anız yangınına büyük bir fedakârlık ve özveriyle müdahale eden Ladik, Sarayönü ve Kadınhanı itfaiye ekiplerimize, ayrıca traktörleri ve su tankerleriyle söndürme çalışmalarına destek veren tüm hemşehrilerimize yürekten teşekkür ediyorum. Yangınla mücadelede gösterilen dayanışma ve birlik ruhu, mahallemizin en büyük gücü olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Hep birlikte hareket ederek daha büyük bir felaketin önüne geçilmesine katkı sağlayan herkesten Allah razı olsun."

Açıklamanın sonunda ise, "Rabbim memleketimizi, mahallemizi ve ülkemizi her türlü yangından, afetten ve beladan muhafaza eylesin." ifadeleriyle yangınlarda görev alan ekiplere ve destek veren vatandaşlara bir kez daha teşekkür edildi.

(Berna Ata)

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