Konya’da başından vurulan 16 yaşındaki genç öldü!

Konya'nın Karatay ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda başından vurularak ağır yaralanan 16 yaşındaki B.Z.'den acı haber geldi. Hastanede tedavi altına alınan genç, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.
Ne olmuştu?
Olay, Karatay ilçesi Doğuş Mahallesi Hakim Giray Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle başından silahla vurulan 16 yaşındaki B.Z., ağır yaralı olarak özel bir araçla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı.
Şüpheli teslim oldu
Olayın ardından şüpheli C.D., kullandığı aracı olay yerinde bırakarak yaya olarak kaçtı. Bir süre sonra ise suç aletiyle birlikte emniyete giderek polise teslim oldu.
İki aydır yaşam mücadelesi veriyordu
Konya Şehir Hastanesi yoğun bakım ünitesinde yaklaşık iki aydır tedavi gören 16 yaşındaki genç, doktorların tüm müdahalelerine rağmen bugün hayatını kaybetti.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürerken, şüpheli C.D. hakkındaki adli sürecin devam ettiği öğrenildi.
(Berna Ata)