Konya’da kayıp alarmı! Koordineli çalışma sonuç verdi

Konya’nın Beyşehir ilçesine bağlı Dumanlı Yaylası’nda kaybolduğu ihbar edilen bir vatandaş, AFAD ve jandarma ekiplerinin koordineli çalışması sonucu sağ olarak bulundu.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarda, G.K. isimli vatandaşın Dumanlı Yaylası'nda kaybolduğu bilgisi üzerine ekipler hızla harekete geçti. Bölgeye sevk edilen AFAD Konya İl Müdürlüğü ekipleri ile jandarma ekipleri, arama kurtarma çalışmalarını koordineli şekilde yürüttü.
Koordineli çalışma sonuç verdi
Ekiplerin titizlikle sürdürdüğü arama kurtarma faaliyetleri sonucunda kayıp vatandaş sağ olarak bulundu. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan G.K., sağlık kontrolü ve gerekli tedavisinin yapılması amacıyla sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye sevk edildi.
AFAD'dan ekiplere teşekkür
AFAD Konya İl Müdürlüğü, arama kurtarma çalışmalarına katılan tüm ekiplere özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederken, sağ olarak bulunan vatandaşa da geçmiş olsun dileklerini ileterek acil şifalar temennisinde bulundu.
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