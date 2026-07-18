Konya’da Bisiklet Oryantiringi etkinliği yapılacak
Konya Büyükşehir Belediyesi, doğa ve spor tutkunlarını Bisiklet Oryantiringi etkinliği ile bir araya getirecek. Etkinlik için kayıtlar 20 Temmuz saat 10.00’da başlayacak, katılmak isteyen vatandaşlar, kayıt işlemlerini www.sporkonya.com.tr adresi üzerinden gerçekleştirilebilecek.
Konya Büyükşehir Belediyesi, doğa ve spor tutkunlarını Bisiklet Oryantiringi etkinliği ile bir araya getirecek.
Konya'nın bisiklet kültürünü geliştirmek ve vatandaşları aktif yaşama teşvik etmek amacıyla gerçekleştirilecek organizasyon Tavus Baba Piknik Alanı'nda düzenlenecek.
Oryantiring formatında gerçekleştirilecek bisiklet etkinliğinde katılımcılar hem bisiklet sürme becerilerini hem de yön bulma yeteneklerini kullanarak keyifli ve rekabet dolu bir deneyim yaşayacak.
SON KAYIT TARİHİ 24 TEMMUZ
2026 Avrupa Bisiklet Başkenti Konya'da, 26 Temmuz Pazar günü düzenlenecek Bisiklet Oryantiringi etkinliği için kayıtlar 20 Temmuz saat 10.00'da başlayacak ve 24 Temmuz tarihine kadar devam edecek.
Katılımcılar, 14-20 yaş (2006-2012 doğumlular) ve 20 yaş üzeri (2006 ve öncesi doğumlular) olmak üzere iki ayrı kategoride kayıt yaptırabilecek.
Etkinliğe ilişkin detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar, 444 55 42 (Dahili 3825-24) numaralı telefondan bilgi alarak kayıt işlemlerini www.sporkonya.com.tr adresi üzerinden gerçekleştirilebilecek.
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