Konya’nın yeni gözcüsü GÖKMEN! Yapay zekâ ile 7 gün 24 saat denetim

Konya İl Emniyet Müdürlüğü, kentin huzur ve güvenliğini artırmak amacıyla hayata geçirdiği GÖKMEN Gökyüzü Kontrol Merkezini hizmete açtı. Yapay zekâ destekli yeni nesil hava gözetleme sistemi, şehrin farklı noktalarında konuşlandırılan 6 kontrol sistemiyle 7 gün 24 saat kesintisiz görev yapacak.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, GÖKMEN Gökyüzü Kontrol Merkezi'nin ihalesinin 14 Nisan 2026 tarihinde tamamlandığı, sistemin ise 15 Mayıs 2026 itibarıyla aktif olarak hizmet vermeye başladığı bildirildi. Projenin, Konya Valisi ile İl Emniyet Müdürü'nün destekleriyle hayata geçirildiği belirtildi.

Asayişten trafiğe kadar geniş kullanım alanı

Emniyetin açıklamasına göre GÖKMEN Sistemi; Asayiş, Terörle Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Güvenlik ve Trafik Denetleme başta olmak üzere birçok birimin operasyonel faaliyetlerinde etkin şekilde kullanılacak.

Yapay zekâ destekli ve otonom görev yapabilen sistem, tek merkezden yönetilebiliyor. Verilen görev doğrultusunda yaklaşık 10 saniye içinde otomatik olarak havalanabilen GÖKMEN, en uzak görev noktasına yaklaşık 5 dakika içerisinde ulaşarak canlı görüntü aktarımına başlayabiliyor.

Araç ve şahıs takibi yapabiliyor

GÖKMEN Sistemi, gelişmiş yapay zekâ teknolojisi sayesinde araç ve şahıs takibi yapabiliyor, araç ve kişi sayılarını anlık olarak tespit edebiliyor. Lazer mesafe ölçüm sistemiyle nesnelerin uzaklığını belirleyebilen sistem, toplumsal olaylarda kişi yoğunluğunu da anlık olarak analiz edebiliyor. Ayrıca sesli ve ışıklı ikaz sistemleriyle vatandaşlara gerekli uyarıları iletebilen GÖKMEN, termal kamera teknolojisi sayesinde yangın ve patlama riski oluşturabilecek durumları kısa sürede tespit edebiliyor. Yaklaşık 10 kilometrelik görev çapı ve 120 kat optik zoom kapasitesiyle geniş alanlarda etkin gözetleme imkânı sunuyor.

Zorlu hava koşullarında da görev yapabilecek

Yaklaşık 50 dakika kesintisiz uçuş süresine sahip olan GÖKMEN Sistemi, gelişmiş gündüz ve termal kamera teknolojisi sayesinde gece ve gündüz yüksek görüntü kalitesiyle görev yapabiliyor. Sistemin, eksi 30 ile artı 50 derece arasındaki zorlu hava koşullarında da güvenle kullanılabildiği ifade edildi.

Müdahale süresini kısaltacak

Emniyet yetkilileri, olay anında Haber Merkezine canlı görüntü aktarımı sağlayan sistem sayesinde ekiplerin olay yerine daha hızlı, doğru ve güvenli şekilde yönlendirileceğini belirtti. Bu sayede müdahale süresinin kısalacağı, suçla mücadelede etkinlik ile operasyonel kabiliyetin önemli ölçüde artırılmasının hedeflendiği kaydedildi.

(Bekir Turan)