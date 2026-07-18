Konya’da sanal devriye! 19 bin 328 sosyal medya hesabı ve site incelendi

Konya İl Jandarma Komutanlığı’nın siber suçlarla mücadele kapsamında 1-15 Temmuz 2026 tarihleri arasında yürüttüğü açık kaynak araştırmaları ve sanal devriye faaliyetlerinde 19 bin 328 sosyal medya hesabı ile internet adresi incelendi. Yapılan çalışmalar sonucunda 2 bin 220 hesap hakkında işlem yapılırken, suç unsuru tespit edilen paylaşımlara ilişkin 83 açık kaynak araştırma raporu hazırlandı.

Konya İl Jandarma Komutanlığı, suç ve suçlulukla mücadele kapsamında internet ortamında 7 gün 24 saat esasına göre sanal devriye faaliyetlerini sürdürüyor.

19 binden fazla hesap ve internet adresi incelendi

1-15 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen açık kaynak araştırmaları kapsamında, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 11 bin 455, Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü tarafından ise 7 bin 873 sosyal medya hesabı ve internet adresi incelendi. Böylece toplam 19 bin 328 sosyal medya hesabı ile URL adresi üzerinde araştırma yapıldı.

Yapılan incelemeler sonucunda 1.119 yasa dışı bahis sitesi ile 1.101 müstehcen içerik paylaşımı yapan site ve sosyal medya hesabı hakkında işlem gerçekleştirildi. Böylece toplam 2 bin 220 hesap ve internet adresiyle ilgili yasal süreç başlatıldı.

83 rapor adli makamlara gönderildi

Sanal devriye faaliyetleri sırasında ayrıca 69 terör örgütü propagandası, 2 tehdit ve hakaret, 2 trafik güvenliğini tehlikeye sokma, 2 bilişim sistemleri kullanılarak işlenen nitelikli dolandırıcılık, 1 adet 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Kanunu kapsamında paylaşım, 1 bilgi güvenliğini ihlal ve 6 farklı suç olayına ilişkin paylaşımlar tespit edildi.

Bu kapsamda suç unsuru içerdiği belirlenen paylaşımlara yönelik toplam 83 Açık Kaynak Araştırma Raporu (AKAR) hazırlanarak ilgili adli makamlar ve kolluk birimlerine gönderildi.

(Ali Asım Erdem)