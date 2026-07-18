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Tayt tartışmalarıyla gündeme gelmişti! Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli görevden alındı

Tayt tartışmalarıyla gündeme gelmişti! Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli görevden alındı
Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararına göre görevden alınan Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli’nin yerine Gaziantep Şehitkamil Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı atandı.

Siyasetin gündemi hareketli.

17 Temmuz 2026 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararlarıyla valilik ve dış temsilciliklerde yeni atamalar yapıldı.

Karara göre, Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli görevden alınırken, yerine Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı getirildi.

GİYDİĞİ TAYT MECLİS GÜNDEMİNE GELDİ

Çiçekli'nin geçtiğimiz günlerde giydiği tayt gündem olmuş, Meclis'e kadar taşınmıştı.

CHP MİLLETVEKİLİ ELEŞTİRİ YAĞMURUNA TUTTU

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, TBMM Genel Kurulu'nda geçtiğimiz günlerde yaptığı konuşmada Vali Çiçekli'yi eleştirdi. 

Konuşmasında Mehmet Fatih Çiçekli'yi hedef alan Alp, giyim tarzını eleştirmişti. 

"BÖYLE VALİ OLMAZ"

Çiçekli'nin vatandaşın içerisinde taytla gezdiğini iddia eden CHP'li vekil, "Böyle vali, mali olmaz." ifadelerini kullanmıştı. 

"BÖYLE GEZEMEZLER"

Konuşmasının devamında İçişleri Bakanlığı'na seslenen Alp, "Ya bu valileri alın ya da bu valilere asma yaprağı gönderin taksınlar. Böyle şehrin ortasında gezemezler." demişti. 

"BAKANLIK GÖREVDEN ALMALIDIR"

Üslubunu daha da sertleştiren Kars Milletvekili, "İçişleri Bakanlığı bu duruma derhal müdahale etmeli, devletin makamının ağırlığına gölge düşüren bu yöneticileri ya hemen görevden almalı ya da gerekli uyarıları yapmalıdır." ifadelerine yer vermiş, Meclis'te tansiyon yükselmişti. 

Kaynak: Haber Merkezi

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