Elazığ’da 4 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, saat 22.52'de Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin, 11,47 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Kaynak: Haber Merkezi
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, saat 22.52'de Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin, 11,47 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Kaynak: Haber Merkezi
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