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2 motosikletin karıştığı kazada karı koca öldü! 1 çocuk yaralandı

2 motosikletin karıştığı kazada karı koca öldü! 1 çocuk yaralandı
Yalova’nın Çınarcık ilçesinde iki motosikletin karıştığı kazada karı koca öldü, 3 yaşındaki oğulları yaralandı.

Mustafa Sezer (28) yönetimindeki motosiklet, Çınarcık-Yalova kara yolu üzerindeki kavşakta önünde seyreden Ö.B.S'nin kullandığı henüz plakası öğrenilemeyen motosiklete çarptı.

Kazayı fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye trafik ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Mustafa Sezer'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Sağlık ekipleri Sezer'in kazada yaralanan eşi Yaren Sezer ile 3 yaşındaki oğulları Alpaslan Sezer'i ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Hastanede tedavi altına alınan Yaren Sezer, buradaki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Alpaslan Sezer'in ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaza anı bir binanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA

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