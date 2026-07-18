Konya’da trafik güvenliği eğitimi! 854 kişiye bilgilendirme yapıldı

Konya İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, "Öğrenci ve Sürücülere Yönelik Trafik Eğitimi" kapsamında çeşitli eğitim programları düzenlendi.
1-15 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen eğitimlerde 591 vatandaş ile 263 öğrenci olmak üzere toplam 854 kişiye trafik güvenliği konusunda bilgilendirme yapıldı.
Eğitimlerde; trafik kurallarına uyulmasının önemi, emniyet kemeri kullanımı, hız limitleri, yaya önceliği, güvenli sürüş teknikleri ve trafikte dikkat edilmesi gereken temel kurallar hakkında katılımcılara bilgi verildi.
(Cumali Özer)