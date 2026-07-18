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KONYA Haberleri

Konya’da trafik güvenliği eğitimi! 854 kişiye bilgilendirme yapıldı

Cumali Özer
Muhabir
Konya’da trafik güvenliği eğitimi! 854 kişiye bilgilendirme yapıldı
Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, trafik kazalarının önlenmesi ve trafik bilincinin artırılması amacıyla yürüttüğü eğitim faaliyetleri kapsamında 1-15 Temmuz 2026 tarihleri arasında 854 kişiye trafik güvenliği eğitimi verdi.

Konya İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, "Öğrenci ve Sürücülere Yönelik Trafik Eğitimi" kapsamında çeşitli eğitim programları düzenlendi.

1-15 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen eğitimlerde 591 vatandaş ile 263 öğrenci olmak üzere toplam 854 kişiye trafik güvenliği konusunda bilgilendirme yapıldı.

Eğitimlerde; trafik kurallarına uyulmasının önemi, emniyet kemeri kullanımı, hız limitleri, yaya önceliği, güvenli sürüş teknikleri ve trafikte dikkat edilmesi gereken temel kurallar hakkında katılımcılara bilgi verildi.

(Cumali Özer)

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