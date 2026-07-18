Konya’da düğün konvoyunda ambulansa yol vermeyip drift attı! Magandaya ağır ceza

Konya’nın Meram ilçesinde düğün konvoyu sırasında ambulansın geçişini engelleyerek cadde ortasında drift atan sürücüye ceza uygulandı. Trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücüye toplam 230 bin lira idari para cezası kesilirken, kullandığı araç da trafikten men edildi.
Olay, Meram ilçesi Alpaslan Mahallesi Meram Fen Lisesi Caddesi'nde meydana geldi. Düğün konvoyu nedeniyle cadde bir süre araç trafiğine kapanırken, o sırada sirenleri açık şekilde ilerlemeye çalışan ambulans konvoy nedeniyle yoluna devam edemedi.
Ambulans magandayı bekledi
Ambulansın beklemek zorunda kaldığı anlarda konvoyun önünde bulunan kırmızı renkli Şahin marka otomobilin sürücüsü, cadde üzerinde defalarca drift atarak hem trafiği durdurdu hem de vatandaşların tepkisini çekti.
O anlar çevrede bulunan kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
230 bin lira ceza, araç trafikten men edildi
Görüntüler üzerine harekete geçen ekipler, drift atan sürücüyü tespit etti. Yapılan işlemler kapsamında sürücüye toplam 230 bin lira idari para cezası uygulandı.
Ayrıca trafik güvenliğini tehlikeye düşüren araç trafikten men edildi.
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Yorumlar
C
Celal
46 dakika önce
Çok güzel olmuş
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