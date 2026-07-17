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Sulama kanalına düşen 2 kardeş hayatını kaybetti

Sulama kanalına düşen 2 kardeş hayatını kaybetti
Adana’da sulama kanalına düştüğü öne sürülen 2 kardeş boğularak hayatını kaybetti.

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Büyükdikili Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, dün akşam saatlerinde sulama kanalının çevresinde koyun otlatan çobanın yanına giden İ.E.B. (10) ile kardeşi M.B. (7) suya düştü.

Sağlık ekipleri sevk edildi

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, çevredekiler ve polis ekipleri tarafından sudan çıkarılan 2 kardeşin yaşamını yitirdiği belirledi.
Çocukların cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yakınları tarafından buradan alınan cenazeler defnedilmek üzere Kabasakal Mezarlığı'na götürüldü.

Kaynak: İHA

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