Hamaney: Mutabakat ihlali ABD Başkanı’nın imzasının değersiz olduğunu ispatladı

İran lideri Mücteba Hamaney, İran ile ABD arasında imzalanan mutabakat zaptının ihlal edilmesine ilişkin, “Büyük Şeytan’ın (ABD) mutabakatı tekrar ihlal etmesi, ABD Başkanı’nın imzasının ne kadar değersiz ve geçersiz olduğu gerçeğini bir kez daha herkese ispatlamıştır“ değerlendirmesinde bulundu.

İran lideri Mücteba Hamaney'in resmi sosyal medya hesaplarından ABD ile imzalanan mutabakata ilişkin mesaj paylaşıldı.

Hamaney, mesajında "Büyük Şeytan'ın (ABD) mutabakatı tekrar ihlal etmesi, ABD Başkanı'nın imzasının ne kadar değersiz ve geçersiz olduğu gerçeğini bir kez daha herkese ispatlamıştır. Zorbalık ve vahşet ABD zihniyetinin ayrılmaz parçasıdır." ifadesini kullandı.

İran halkının, yasama, yürütme ve yargı erki başkanlarına duyduğu güveni sürdüreceğini ve ulusal çıkarların korunması için sahada olmaya devam edeceğini belirten Hamaney, ülkede birlik ve beraberliğin korunmasının önemine işaret etti.

Hamaney, ABD'nin, "savaş çığırtkanlığına" devam etmesi halinde İran ve direniş cephesinin unutulmaz dersler vereceğini bilmesi gerektiğini, İran Silahlı Kuvvetlerinin son günlerde ortaya koyduğu girişimlerin bunun örneği olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA