Tuz Gölü’nde flamingo sevinci! Son 5 yılın en yüksek yavru sayısına ulaşıldı

Tuz Gölü’nde yavru flamingo sayısı, son 5 yılın en yüksek sayısına ulaştı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 12 bin 800 flamingo yavrusunun Tuz Gölü’nde yaşam bulduğunu duyurdu.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, koruma çalışmaları sayesinde Tuz Gölü'nde bu yıl 12 bin 800 flamingo yavrusunun yaşamla buluştuğunu ve son 5 yılın en yüksek yavru sayısına ulaşıldığını açıkladı.
Tuz Gölü'nde sevindiren gelişme
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tuz Gölü'ndeki flamingo popülasyonuna ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.
Bakan Kurum, koruma altına alınan bölgede yürütülen çalışmaların olumlu sonuç verdiğini belirterek, bu yıl son 5 yılın en yüksek flamingo yavrusu sayısına ulaşıldığını duyurdu.
12 bin 800 yavru flamingo yaşam buldu
Bakan Kurum, paylaşımında, "Tuz Gölü'nde ailemiz kalabalıklaşıyor. Koruma altına aldığımız bölgede son 5 yılın en yüksek yavru sayısına ulaştık. 12 bin 800 yavru flamingo Tuz Gölü'nde yaşam buldu." ifadelerine yer verdi.
Koruma çalışmaları meyvesini verdi
Türkiye'nin en önemli sulak alanları arasında yer alan Tuz Gölü'nde sürdürülen koruma ve izleme çalışmalarının, flamingoların güvenli üreme alanlarına kavuşmasına katkı sağladığı belirtilirken, ulaşılan yavru sayısının bölgedeki ekolojik dengenin korunması açısından önemli bir gösterge olduğu değerlendiriliyor.
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