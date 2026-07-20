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Konya’yı yasa boğan deniz faciasında YENİ GELİŞME! Anne ve baba hayatını kaybetmişti

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Konya’yı yasa boğan deniz faciasında YENİ GELİŞME! Anne ve baba hayatını kaybetmişti
Samsun’un Çarşamba ilçesinde 6 kişinin bulunduğu teknenin alabora olması sonucu Konyalı 2 kişinin hayatını kaybettiği olayda batan ’Yağız’ isimli tekne bulundu. Ekipler, dalgalara kapılarak kaybolan Ekrem Dursin’i bulmak için teknenin çıkarıldığı noktada arama çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Çarşamba ilçesi Costal mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Costal Yalı Mahallesi'nde ikamet eden Kadir Çöpoğlu (31), eşi Fatma Rabia Çöpoğlu (25) ve baldızı Rana Dursin (22); Konya'dan ziyarete gelen kayınpederi Mehmet Dursin (51), kayınvalidesi Zübeyde Dursin (42) ve eşinin dayısı Ekrem Dursin (37) ile birlikte gezinti amacıyla 4,5 metre uzunluğundaki tekneyle denize açıldı. Rüzgarlı havanın etkisiyle oluşan akıntıya dayanamayan tekne alabora olarak battı.

Acı ziyaret facia ile bitti

Konya'dan Samsun'daki kızlarını ve damatlarını ziyarete gelen Mehmet ve Zübeyde Dursin çifti ile aileye eşlik eden dayı Ekrem Dursin'in neşeli başlayan deniz gezintisi felaketle sonuçlandı. Teknenin alabora olması sonucu ihbar üzerine bölgeye çok sayıda deniz polisi, sahil güvenlik, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin sudan çıkardığı Kadir Çöpoğlu, eşi Fatma Rabia Çöpoğlu ve Rana Dursin sağ olarak kurtarılıp hastaneye kaldırılırken; anne Zübeyde Dursin ile baba Mehmet Dursin'in cansız bedenlerine ulaşıldı.

Deniz polisleri tekneyi buldu, dayı aranıyor

Olayın ardından havadan ve denizden başlatılan geniş çaplı arama-kurtarma operasyonunda, 4,5 metrelik batan teknenin yeri kıyıya 1 mil uzaklıkta deniz polisi tarama cihazı ile tespit edilerek bulunduğu noktadan çıkarıldı.

Ekipler, devrilen tekneden düşerek denizde kaybolan Ekrem Dursin'i (37) bulmak için arama çalışmalarını teknenin battığı ve bulunduğu bölgede yoğunlaştı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç polisler, deniz polisleri, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ve Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, kayıp dayıyı bulabilmek amacıyla hem havadan hem de deniz altından yürüttükleri çalışmaları aralıksız sürdürüyor.


Olayla ilgili başlatılan tahkikat devam ediyor.

Kaynak: İHA

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