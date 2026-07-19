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KONYA Haberleri

Konya’da ekin yangını! 80 dekar alan tarım arazisi kül oldu

Berna Ata
İnternet Editörü

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Konya’da ekin yangını! 80 dekar alan tarım arazisi kül oldu
Konya’nın Yunak ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 75-80 dekar ekili arazi tamamen yandı. Yangının, yüksek gerilim hatlarında oluşan ark nedeniyle çıktığı değerlendiriliyor.

Yangın, Konya'nın Yunak ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) silolarının arkasında bulunan mevkide meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz hasadı yapılmamış ekili arazide çıkan yangın kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı.

Yaklaşık 80 dekar ekili alan zarar gördü

Alevlere itfaiye ekipleri ve bölgedeki çiftçiler müdahale etti. Yoğun çalışmalar sonucunda yangın çevredeki diğer tarım arazilerine sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 75-80 dekar ekili alan tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangının nedeni yüksek gerilim hattında oluşan ark

İlk belirlemelere göre yangının, yüksek gerilim elektrik şebekesi tellerinde oluşan ark nedeniyle çıktığı değerlendiriliyor. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, yangının kontrol altına alınmasıyla daha büyük bir zararın önüne geçildi.

(Berna Ata)

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