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Oğuzhan Uğur ve 8 kişi hakkında tutuklama talebi

Oğuzhan Uğur ve 8 kişi hakkında tutuklama talebi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmanın 2. dalga operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 9’u tutuklama, 1’i ise yurt dışı çıkış yasağı ve düzenli imza tedbiri talebiyle hakimliğe gönderildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca yürütülen Ahbaplar Suç Örgütü soruşturması kapsamında yapılan 2. dalga operasyonda gözaltına alınan toplam 10 şüpheli, 20 Temmuz 2026 tarihinde İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edildi.

Şüphelilerden 9'u tutuklama, 1'i ise adli kontrol talebiyle hâkimliğe gönderildi.

Tutuklama talebi istenilen şüpheliler

9 şüpheli hakkında hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma, TCK 155/2 ve Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, TCK 282/2 suçlarından tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edildi.

İşte tutuklama talep edilen isimler:

Emir Taşar, Emre Kartaloğlu, Ersin Gökgün, Fatih Eke, Gülgün Öztürk, Hüseyin Küçük, Muharrem Karataş, Oğuzhan Uğur, Suzan Düşküner Mintaş

Savcılık sevk yazısında, şüpheliler hakkında; üzerlerine atılı suçları işlediklerine ilişkin kuvvetli suç şüphesini gösteren olguların bulunduğu, tutuklama nedeninin mevcut olduğu, suçların vasıf ve mahiyeti, dosyadaki mevcut delil durumu, isnat edilen suçlar için kanunda öngörülen cezanın üst sınırı dikkate alınarak CMK'nın 100 ve devamı maddeleri uyarınca tutuklama talep edildiği belirtildi.

Adli kontrol istenilen şüpheli

Özgür Ömer Güner, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçundan, TCK 282/2 kapsamında adli kontrol talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edildi.

Şüpheli hakkında şu tedbirlerin uygulanması talep edildi:

Yurt dışına çıkamamak — CMK 109/3-a

Belirlenen yerlere düzenli olarak başvurmak — CMK 109/3-b

Sevk yazısında; şüpheli hakkında CMK'nın 100. maddesinde düzenlenen tutuklama sebeplerinin bulunduğu, ancak tutuklama yerine CMK'nın 109. maddesi kapsamında adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasının talep edildiği belirtildi.

Kaynak: Haber Merkezi

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