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Serinlemek için girdiği suda hayatını kaybetti

Serinlemek için girdiği suda hayatını kaybetti
Antalya’da hafta sonu Kapuz Kanyonu’nda serinlemek için suya giren şahıs, boğularak hayatını kaybetti.

Olay, saat 15.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Aşağıkaraman Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve şehir merkezine yakınlığı nedeniyle doğa severlerin uğrak noktalarından olan Kapuz Kanyonu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hafta sonunu değerlendirmek için Kapuz Kanyonu'na gelen Muhammet Diyadin Güler bir süre bölgede vakit geçirdi.

Sıcak havada serinlemek için suya girerek yüzmeye başlayan Güler, bir süre sonra suyun içinde gözden kayboldu. Güler'in geri dönmemesi üzerine arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve sivil arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Dalgıçlar tarafından yapılan aramalar sonucunda Güler'in cansız bedeni yaklaşık 8 metre derinlikte bulundu. AFAD ve arama kurtarma ekipleri tarafından sudan çıkartılan Güler'in cansız bedeni, savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: İHA

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