Gürlek’ten Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasına ilişkin açıklama: Sonuna kadar gidilecek

Adalet Bakanı Akın Gürlek, BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun yaşamını yitirdiği helikopter kazasına ilişkin soruşturmada, ucu nereye uzanırsa uzansın sonuna kadar gidileceğini söyledi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun yaşamını yitirdiği helikopter kazasına ilişkin soruşturma sürüyor.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturmaya ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çok yönlü olarak yürütülen soruşturma kapsamında 29 şüpheli hakkında işlem yapıldığını belirten Gürlek, 27 şüphelinin gözatlına alındığını anımsattı.

Bakan Gürlek bu isimlerden 19'unun tutuklandığını, sekiz şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini söyledi.

Dosyanın diğer iki şüphelisi ise başka suçlardan cezaevinde bulunuyor.

"UCU NEREYE UZANIRSA UZANSIN SONUNA KADAR GİDİLECEK"

Gürlek, soruşturmada FETÖ izi dahil olmak üzere 15 Temmuz Darbe Girişiminin baş aktörlerinden Adil Öksüz bağlantısına, ByLock yazışmalarına ve çok sayıda şüphelinin geçmişte FETÖ kapsamında işlem görmüş olmasına ilişkin hususların titizlikle değerlendirildiğini söyledi.

"Bu dosya, yalnızca geçmişte yaşanmış acı bir olayın değil; devletin kılcal damarlarına sızarak hakikati karartmaya çalışan FETÖ'nün karanlık izlerinin de araştırıldığı bir dosyadır." diyen Gürlek, "Yargı makamlarımız, hukukun çizdiği sınırlar içinde ve deliller ışığında maddi gerçeğe ulaşmak için çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir." ifadelerini kullandı.

Bakan Gürlek, "Şunu özellikle ifade etmek isterim: Soruşturmanın ucu nereye uzanırsa uzansın, devletimiz hukuk içinde sonuna kadar gidecektir." dedi.

Gürlek şöyle devam etti:

"- Hiçbir şüphenin cevapsız bırakılmasına, hiçbir örgütlü yapının milletimizin adalet beklentisinin önüne geçmesine müsaade edilmeyecektir.

- Bu vesile ile bir kez daha soruşturmayı titizlikle yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımıza, Ankara İl Emniyet Müdürlüğümüze ve soruşturma sürecinden görev alan tüm kamu görevlilerimize yürekten teşekkür ediyorum.

- Başta merhum Muhsin Yazıcıoğlu olmak üzere bu elim olayda hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyor; ailelerinin ve aziz milletimizin yüreğinde yer eden bu acının tüm yönleriyle aydınlatılması için sürecin kararlılıkla takip edileceğini kamuoyunun bilgisine sunuyorum."

MUHSİN YAZICIOĞLU SORUŞTURMASINDA NELER BİLİNİYOR?

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, Yazıcıoğlu ile beraberindeki beş kişinin helikopter kazasında ölümüne ilişkin soruşturma dosyasını, yetkisizlik kararı vererek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na devretmişti.

Ortaya çıkan şüpheli uçuş hareketleri, mahrem imamlar arasındaki yoğun trafik, kripto haberleşme kayıtları ve itirafçı beyanları doğrultusunda genişleyen soruşturmada gözaltı süreci tamamlanmıştı.

YENİ DELİLLERE ULAŞILMIŞTI

Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada geçen hafta yeni delillere ulaşılmıştı.

Yargı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada helikopterin kırıma uğradığı anda bölgede uçuş yapan savaş uçaklarının hareketliliği mercek altına alındı.

Olay esnasında bölgede Amasya 5. Ana Jet Üssü'nden kalkan iki F-16 ile Malatya Erhaç Havalimanı'ndan havalanan bir F-4 savaş uçağının bulunduğu belirlendi.

Radar kayıtlarında, söz konusu F-4 uçağının belirli bir süre sistemde görünmediği bu durumun radarın kapatılması ani irtifa değişikliği ya da alçak uçuş nedeniyle yaşanmış olabileceği değerlendirildi.

Devlet Denetleme Kurulu raporlarında da yer alan, "savaş uçaklarının alçak uçuşları sırasında oluşan basınç ve türbülansın helikopterler için ölümcül tehlike doğurabileceği" tezi, geçmişteki emsal vakalarla birlikte dosyaya dahil edildi.

MUHSİN YAZICIOĞLU KİMDİR?

Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Elmalı köyünde 31 Aralık 1954'te doğan, ilk ve orta öğrenimini aynı ilçede, üniversite eğitimini ise Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde tamamlayan Muhsin Yazıcıoğlu, daha 14 yaşındayken Şarkışla'da Genç Ülkücüler Hareketi'ne katılarak siyasete ilk adımını attı.

Yazıcıoğlu, 18 yaşında Ankara'ya geldiğinde Ülkü Ocakları Genel Merkezi'nde görev yapmaya başladı, sonraki yıllarda Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı görevini yürüttü.

Siyaset yoluna 1978'de Ülkücü Gençlik Derneğinin kurucu genel başkanı olarak devam eden Muhsin Yazıcıoğlu, 1980'de genel başkan müşaviri olarak MHP'de görev aldı.

1980 askeri darbesinin ardından "MHP ve Ülkücü Kuruluşlar Davası'nda" yargılandığı sırada 5,5 yılı hücrede olmak üzere 7,5 yıl cezaevinde kalan Yazıcıoğlu, yargılama sonucunda herhangi bir ceza almadı.

Milletine ve devletine bağlılığından hiçbir zaman taviz vermeyen Yazıcıoğlu, 1987'de siyasete kaldığı yerden devam etti, Milliyetçi Çalışma Partisinin (MÇP) Genel Sekreter Yardımcılığı görevine getirildi.

1993'TE YENİ PARTİ KURDU

Muhsin Yazıcıoğlu, 1991'deki genel seçimlerde tercihli sistemle Sivas'tan milletvekili seçildi ve yaklaşık 1 yıl sonra "Siyasi anlayışımız uyuşmuyor" diyerek bir grup arkadaşıyla MÇP'den ayrıldı.

1993'te kurucu genel başkanı olduğu Büyük Birlik Partisini (BBP) kuran Muhsin Yazıcıoğlu, 24 Aralık 1995 erken genel seçimlerinde ANAP ile yaptıkları ittifakla yeniden Meclis'e girdi.

ANAP'tan 1996'da istifa ederek BBP'ye dönen Yazıcıoğlu, 22 Temmuz 2007'de yapılan seçimlerde Sivas'tan bağımsız milletvekili seçilerek TBMM'ye girdi ve seçimden önce bıraktığı Genel Başkanlık görevini yeniden devraldı.

İLK KEZ HELİKOPTER KİRALAMIŞTI

Muhsin Yazıcıoğlu, 2009'daki yerel seçimler için ilk kez helikopter kiralayarak Kahramanmaraş'taki mitinge katıldı.

"Hazineden yardım almadan siyaset yapan tek partiyiz. İlk defa helikopter kiralayarak miting yapıyoruz. Seçimlerde iddialıyız." diyen Yazıcıoğlu'nun da içinde bulunduğu helikopter, Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesindeki mitingin ardından Yozgat'ın Yerköy ilçesine giderken 25 Mart 2009'da Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde düştü.

Bölgede yapılan arama çalışmaları sonrasında Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin cansız bedeni, Keş Dağı Kurudere Kanlıçukur mevkisinde bulundu.

Yazıcıoğlu, 31 Mart 2009'da Kocatepe Camii'nden son yolculuğuna uğurlandı. Muhsin Yazıcıoğlu için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de tören düzenlendi. Yazıcıoğlu'nun naaşı, vasiyeti üzerine Taceddin Dergahı'na defnedildi.

Kaynak: Haber Merkezi