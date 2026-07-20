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GÜNCEL Haberleri

Yeni haftada hava nasıl olacak?

Yeni haftada hava nasıl olacak?
Türkiye genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, perşembe gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak azalacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan haftalık hava tahmin haritalarından derlenen bilgilere göre, Türkiye yeni haftaya aşırı sıcaklarla başlarken, haftanın ikinci yarısında yağışlı ve serin bir havanın etkisine girecek.

Haftanın ilk günlerinde ülke genelinde az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak. Hava sıcaklıkları özellikle Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yüksek seyredecek. Bugün Aydın'da sıcaklığın 38, Antalya'da 36 ve Diyarbakır'da 40 dereceye kadar çıkması bekleniyor. İç Anadolu'da ise Ankara 35 dereceleri görecek.

Kuzeyli rüzgarlar ve yağış geliyor

Yarın ve çarşamba günlerinden itibaren Marmara ve Karadeniz kıyı şeridinde yerel sağanak yağışlar görülmeye başlanacak. Çarşamba günü özellikle Marmara Bölgesi'nde kuzeyli rüzgarların (Poyraz) etkisini artırmasıyla hissedilir bir serinleme yaşanacak.

Meteoroloji'nin tahminlerine göre, perşembe gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı hava, batı bölgelerden yurda giriş yapacak. Bu geçişle birlikte; Ankara'da sıcaklık 35 dereceden 30 dereceye, İstanbul'da 33 dereceden 28 dereceye, İzmir'de ise 38 dereceden 34 dereceye gerileyecek.

Hafta sonu sağanak bekleniyor

Cuma ve Cumartesi günleri yağışlı hava etki alanını genişletecek. Marmara, Ege, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinin büyük bir bölümünde gökgürültülü sağanak görülecek. Cumartesi günü İç Anadolu'nun tamamı ile Karadeniz bölgesinde yağışların kuvvetli olması beklenirken, Güneydoğu Anadolu bölgesi sıcak havasını korumaya devam edecek.

Pazar günü itibarıyla batı kesimlerde yağışların etkisini kaybetmesi ancak İç Anadolu ve Doğu Karadeniz'de yer yer devam etmesi öngörülüyor.

Yetkililer, özellikle hafta ortasından itibaren beklenen kuvvetli rüzgar ve yerel sağanak yağışlara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini bildirdi.

Kaynak: Haber Merkezi

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