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“Dur’’ ihtarına uymayan motosikletli bekçiye çarptı

“Dur’’ ihtarına uymayan motosikletli bekçiye çarptı
Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde ’dur’ ihtarına uymayan plakasız motosikletin sürücüsü çarşı ve mahalle bekçisine çarptı.

Uluönder Mahallesi Mahir Sokak'ta devriye gezen çarşı ve mahalle bekçileri, seyir halindeki plakasız motosiklete "dur" ihtarında bulundu.

İkaza uymayan sürücü motosikletiyle, çarşı ve mahalle bekçisi R.Ü'ye çarpıp olay yerinden kaçtı.

Elinden yaralanan R.Ü, Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kaçan motosiklet sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

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