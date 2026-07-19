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Konya’da sebze yüklü tır yandı

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Konya’da sebze yüklü tır yandı
Konya’nın Ereğli ilçesinde seyir halindeki sebze yüklü tır fren sisteminde meydana gelen yangın sonucu yandı.

Yangın, Ereğli ilçesi Adana - Aksaray Kara yolu üzeri Zengen Beştepeler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.S. idaresindeki 23 AHA 618 plakalı sebze yüklü tır seyir halindeyken fren sisteminde yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaklaşık bir saat süren söndürme çalışması sonucu kontrol altına alınan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Limon ve domates yüklü tırda maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

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