Konya’da ambulansa yol vermedi, düğün konvoyunda drift yaptı! Magandaya ağır ceza

Konya Meram'da trafik güvenliğini hiçe sayan sürücüye ağır yaptırımlar uygulandı. Düğün konvoyunun önünü keserek drift yapan ve hem sürücülerin hem de vatandaşların can güvenliğini tehlikeye atan şahsa toplam 232 bin 719 TL idari para cezası kesildi. Ayrıca sürücünün ehliyetine 120 gün süreyle el konulurken, araç da 120 gün trafikten men edildi.

DRİFT VE YOL KAPATMA CEZASI UYGULANDI

Yapılan denetimlerde sürücünün, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 67/1-D maddesi kapsamında drift yaptığı, 46/2-N-1 maddesi kapsamında düğün konvoyuyla yolu kapattığı ve 34/A maddesi kapsamında muayenesiz araç kullandığı tespit edildi.

Bu ihlaller nedeniyle sürücüye toplam 232 bin 719 TL idari para cezası uygulandı.

EHLİYETE VE ARACA 120 GÜN YAPTIRIM

Trafik ekipleri tarafından uygulanan işlemler kapsamında sürücünün ehliyetine 120 gün süreyle el konuldu. Ayrıca ihlalde kullanılan araç da 120 gün süreyle trafikten men edildi.

ADLİ SÜREÇ DE BAŞLATILDI

İdari yaptırımların yanı sıra sürücü hakkında "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek" suçundan adli işlem başlatıldı.

Yetkililer, trafik güvenliğini tehlikeye atan ve vatandaşların huzurunu bozan hiçbir davranışa müsamaha gösterilmeyeceğini belirterek denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

(Ali Asım Erdem)