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KONYA Haberleri

Başkan Altay Altınekin’de hasat yaptı

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Başkan Altay Altınekin’de hasat yaptı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Altınekin'de birtakım ziyaretler gerçekleştirdi.

İlk olarak buğday hasadı yapan üreticilerle bir araya gelen Başkan Altay, çiftçilerin heyecanına ortak oldu.

Başkan Altay, Konya'nın bereketli topraklarında 10 bin yıldır tarımsal üretim gerçekleştirildiğini hatırlatarak, günümüzde de şehrin sadece kendisi için değil, Türkiye'nin gıda güvenliği için çok önemli üretim merkezlerinden biri olduğunu söyledi.
 
Çiftçilerin yıl boyunca çok büyük emek sarf ederek hasat zamanına geldiklerini belirten Başkan Altay, "Bu yıl elhamdülillah bereketli, bol yağışların olduğu bir yıldı. Hem meyve hem sebze hem de hububat ve diğer ürünlerde inşallah rekolte rekorları kıracağımız bir yıl olacak. Büyük emek veren çiftçilerimize teşekkür ediyoruz. İnşallah bol bereketli bir hasat dönemi diliyorum. Konya üretmeye devam edecek” dedi. 

"ONLAR ÜRETTİĞİ SÜRECE BİZ ONLARLA BİRLİKTE OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Başkan Altay, Konya Büyükşehir Belediyesi olarak özellikle tarım ve hayvancılıkla uğraşan çiftçilerin gelirlerinin arttırılması konusunda çok büyük çabalar sarf ettiklerini vurgulayarak, "Onlar ürettiği sürece biz onlarla birlikte olmaya devam edeceğiz. Konya'nın ovalarında şu anda biçerdöverler çalışıyor. Arkadan mısır, pancar ve ayçiçeği hasatları başlayacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Nice böyle yağışlı yıllar geçirelim. Özellikle bu yılın bereketine çok dua ettik. İnşallah uzun yıllar sürecek bir bereket olsun diye temenni ediyoruz” ifadelerini kullandı.

"TARIMSAL ÜRETİM EN AZ SINIRLARIMIZI KORUMAK KADAR ÖNEMLİ”

Konya'nın bir tahıl ambarı olduğunu anımsatan Başkan Altay, "Özellikle çiftçilikle uğraşan çokça vatandaşımız var. Milyonlarca metrekare alanda üretim yapıyoruz. Aslında çiftçilerimiz sadece kendileri için değil, şehrimiz ve ülkemiz için de üretim gerçekleştiriyorlar. Özellikle pandemi döneminde gördük ki tarımsal üretim en az sınırlarımızı korumak kadar önemli. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu bereketli topraklarda biz üretmeye, çiftçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Emeği geçen tüm çiftçi kardeşlerimize, küçüğünden büyüğüne amcalarımızdan teyzelerimize, hanımefendilere kadar herkese şehrimiz, ülkemiz adına teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

"TÜM ÇİFTÇİLERİMİZE GÜVENİYORUM”

Başkan Altay, hasat sezonunda meydana gelen anız yangınlarına da dikkat çekerek, "Anız yangınları hem toprağa çok ciddi zarar veriyor hem de toprağın içinde bulunan bütün haşeratın telef olmalarına neden oluyor. Onun için çiftçilerimizden bu konuda da duyarlılık bekliyoruz. Lütfen anızları yakmayalım. Konya bu konuda da duyarlılık gösterecektir, ben tüm çiftçilerimize güveniyorum. Bunu da inşallah hep birlikte başaralım” dedi. 

Altınekin Belediye Başkanı Fatih Orhan da çiftçilere bereketli bir sene dileyerek, ziyareti dolayısıyla Başkan Altay'a teşekkür etti.

Başkan Altay, hasadın ardından Altınekin Belediye Başkanı Orhan ile birlikte Koçyaka Mahallesi'ni ziyaret etti. Burada vatandaşlarla hasbihal eden Başkan Altay, talepleri ve önerileri de dinledi.

BAŞKAN ALTAY "SİNEMA GÜNLERİ”NDE ÇOCUKLARIN NEŞESİNE ORTAK OLDU    

Başkan Altay, daha sonra Konya Büyükşehir Belediyesi'nin merkez dışındaki ilçelerde düzenlediği "Sinema Günleri” ve "Çocuk Şenliği” kapsamında Akıncılar Mahallesi'nde düzenlenen programa katıldı.

Burada çocukların neşesine eşlik eden Başkan Altay, "Burada önemli olan birlikte vakit geçirebilmek. Katılımlarınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız iyi ki bizimle beraber bu etkinliklere katılıyorsunuz” dedi.

Başkan Altay'a Altınekin Belediye Başkanı Fatih Orhan ile AK Parti Altınekin İlçe Başkanı Hüseyin Ölmez de eşlik etti.

ÇOCUKLARDAN BAŞKAN ALTAY'A TEŞEKKÜR

Sinema gösterimi öncesinde; animasyon ekibi, sihirbaz gösterisi, jonglör gösterisi, tahta bacak ve çeşitli oyun gruplarının yer aldığı "Çocuk Şenliği”nde eğlenen sonrasında Sinema TIRI'nda gösterimi yapılan "Son Sefer” filmini izleyen çocuklar da çok güzel bir gün geçirdiklerini belirterek, Başkan Altay'a teşekkür etti.

Kaynak: Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu

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