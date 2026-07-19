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Asfalt sezonunda Selçuklu’nun yol konforu artmaya devam ediyor

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Asfalt sezonunda Selçuklu’nun yol konforu artmaya devam ediyor
Selçuklu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Sille Ak Mahallesi Efediyarı ve Ortakaya Sokak’ta altyapı ve sıcak asfalt çalışmalarını sürdürüyor.

Selçuklu Belediyesi, gerçekleştirdiği çalışmalarla Selçuklu'nun altyapısını güçlendirmeye devam ediyor. Selçuklu'ya daha iyi bir hizmet için özverili bir şekilde çalışan ekipler, ana arterler başta olmak üzere şehrin dört bir yanındaki cadde ve sokaklarda bulunan yollarda yenileme ve asfalt kaplama faaliyetlerine tüm hızıyla devam ediyor.

Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler planlanan yol yapım ve yenileme çalışmaları kapsamında Sille Ak Mahallesi'nde Efediyarı ve Ortakaya Sokak'ta sıcak asfalt çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Ekipler bu iki noktada toplamda 1050 ton asfalt serimi gerçekleştirecek.

Başkan Pekyatırmacı:"Hemşehrilerimizin güvenli ve konforlu bir ulaşım sağlaması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

Sezon başlangıcından bu yana altyapı ve asfalt çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı: "Selçuklumuzun her mahallesinde ihtiyaç olan her noktada hızlı bir şekilde çözüm üreterek çalışmalarımızı bu yönde koordine ediyoruz. Hızlı bir şekilde başladığımız asfalt sezonunda da Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerimiz ihtiyaç duyulan noktalarda yoğun mesai harcıyor.  Amacımız hemşehrilerimize daha güvenli ve konforlu ulaşım imkânı sunmak. Bu hedefle çalışmalarımıza aynı şekilde devam edeceğiz. Altyapı ve asfalt çalışmalarımızda görev alan tüm personelimize yoğun gayretleri sebebiyle teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Selçuklu Belediyesi Basın Bürosu

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