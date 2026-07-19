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KONYA Haberleri

Selçuklu Müftülüğü’nden çocuklarla sabah namazı buluşması

Cumali Özer
Muhabir
Selçuklu Müftülüğü’nden çocuklarla sabah namazı buluşması

Selçuklu Müftülüğü tarafından yürütülen "Güle Oynaya Camiye Gel" projesi kapsamında çocuklar, Elmas Külliye Camii'nde sabah namazında bir araya geldi. Programa katılan İlçe Müftüsü Selim Yazıcı, çocuklarla birlikte sabah namazını kılarak etkinliğin önemine dikkat çekti.

ÇOCUKLAR CAMİNİN MANEVİ ATMOSFERİYLE BULUŞTU

Yaz tatili boyunca düzenlenen buluşmalarla çocukların camilerin manevi ortamını yakından tanımalarının hedeflendiğini belirten İlçe Müftüsü Selim Yazıcı, bu tür etkinliklerin çocukların dini ve manevi gelişimlerine katkı sunduğunu ifade etti.

AİLE VE TOPLUM BAĞLARINI GÜÇLENDİRME HEDEFİ

Selim Yazıcı, projenin yalnızca çocukları camiyle buluşturmayı değil, aynı zamanda camilerin ailelerin ve toplumun bir araya geldiği önemli mekânlar olarak benimsenmesine katkı sağlamayı amaçladığını vurguladı.

ÇOCUKLARA HEDİYELER TAKDİM EDİLDİ

Sabah namazının ardından çocuklarla sohbet eden İlçe Müftüsü Selim Yazıcı, programa katılan öğrencilere çeşitli hediyeler verdi. Selçuklu Müftülüğü tarafından paylaşılan etkinlikte, çocukların cami ortamında keyifli ve verimli vakit geçirmelerinin hedeflendiği belirtildi.

(Cumali Özer)

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