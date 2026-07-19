Konya’da saman aracı alev aldı! Ekipler seferber oldu

Konya Kadınhanı Belediye Başkanı İrfan Karaca, Tosunoğlu Mahallesi ile Osmancık yolu üzerinde meydana gelen yangınların ardından açıklama yaparak yangından etkilenen çiftçilere ve vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Başkan Karaca, yangınlara müdahale eden ekiplerin koordineli çalışması sayesinde alevlerin daha geniş alanlara yayılmasının önüne geçildiğini belirtti.

SAMAN ARACI ALEV ALDI

Kadınhanı ilçesi Tosunoğlu Mahallesi'nde saman yapan bir vatandaşın aracının alev alması sonucu çıkan yangın ile Osmancık yolu üzerinde meydana gelen yangına, Konya Büyükşehir Belediyesi Kadınhanı İtfaiye Amirliği, Ilgın İtfaiye Amirliği ve Kadınhanı Belediyesi ekiplerinin kısa sürede müdahale ettiğini ifade etti. Ekiplerin koordineli çalışması sayesinde yangınların kontrol altına alınarak daha geniş alanlara sıçraması engellendi.

EKİPLERE TEŞEKKÜR ETTİ

Yangın söndürme çalışmalarında görev alan tüm personele teşekkür eden Karaca, fedakârca görev yapan itfaiye ve belediye ekiplerinin özverili çalışmalarının büyük önem taşıdığını vurguladı.

"RABBİM HER TÜRLÜ AFETTEN MUHAFAZA EYLESİN"

Yangından zarar gören üreticilere geçmiş olsun dileklerini yineleyen Başkan İrfan Karaca, "Tosunoğlu Mahallemizde ve Osmancık yolu üzerinde çıkan yangınlardan etkilenen tüm çiftçilerimize ve hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim ilçemizi ve ülkemizi her türlü afetten muhafaza eylesin." ifadelerini kullandı.

(Cumali Özer)