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KONYA Haberleri

Konya’ya kavurucu sıcaklar geliyor! Bu saat aralığına dikkat

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Konya’ya kavurucu sıcaklar geliyor! Bu saat aralığına dikkat

Meteoroloji'nin 19-23 Temmuz tarihlerini kapsayan 5 günlük hava tahminine göre Konya genelinde sıcak hava etkisini artıracak. Kent merkezi başta olmak üzere birçok ilçede hafta ortasında termometreler 35-36 dereceyi gösterecek. Hava ise genel olarak az bulutlu ve açık olacak.

HAFTA ORTASINDA KAVURUCU SICAKLAR ETKİLİ OLACAK

Tahminlere göre Konya merkezde pazar ve pazartesi günü en yüksek sıcaklık 34 derece olacak. Salı günü sıcaklık 35 dereceye, çarşamba günü ise 36 dereceye kadar yükselecek. Perşembe günü ise sıcaklığın 31 dereceye gerilemesi bekleniyor.

Karatay, Meram ve Selçuklu ilçelerinde de çarşamba günü en yüksek sıcaklığın 36 dereceye ulaşacağı öngörülüyor. Kulu, Cihanbeyli, Ereğli, Çumra, Çeltik, Tuzlukçu ve Seydişehir gibi ilçelerde de 35-36 derece arasında seyredecek sıcaklıklar nedeniyle dikkatli olunması isteniyor.

İLÇELERİN BÜYÜK BÖLÜMÜNDE AZ BULUTLU HAVA HAKİM

5 günlük tahminlere göre Akşehir, Beyşehir, Bozkır, Derbent, Doğanhisar, Emirgazi, Güneysınır, Hadim, Halkapınar, Hüyük, Ilgın, Kadınhanı, Karapınar, Sarayönü, Yunak, Yalıhüyük ve Altınekin başta olmak üzere Konya'nın büyük bölümünde hava az bulutlu geçecek.

Gece sıcaklıklarının ise ilçelere göre 12 ila 23 derece arasında değişmesi bekleniyor. En serin gecelerin Tuzlukçu ve Taşkent çevresinde yaşanacağı tahmin ediliyor.

UZMANLARDAN GÜN ORTASI UYARISI

Uzmanlar, özellikle salı ve çarşamba günleri etkisini artıracak sıcak hava nedeniyle kronik rahatsızlığı bulunanlar, yaşlılar ve çocukların 11.00-16.00 saatleri arasında zorunlu olmadıkça dışarı çıkmaması gerektiğini belirtiyor.

Vatandaşların bol sıvı tüketmeleri, doğrudan güneş altında uzun süre kalmamaları ve açık renkli, hafif kıyafetler tercih etmeleri tavsiye ediliyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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