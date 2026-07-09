Süper Lig’de derbi haftaları belli oldu

Trendyol Süper Lig’de 2026-2027 sezonunun fikstür çekimi yapıldı. 14 Ağustos’ta başlayacak sezonun derbi tarihleri de netleşti. İşte derbi haftaları...

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen fikstür çekimine, TFF yöneticileri ile ligde mücadele edecek kulüplerin temsilcileri katıldı.

Toplam 18 takımın 34 hafta mücadele edeceği ligde yeni sezon, 14-15-16-17 Ağustos'ta oynanacak maçlarla başlayacak. Sezonun ilk yarısı ise 18-19-20-21 Aralık tarihlerinde oynanacak 16. hafta müsabakalarıyla sona erecek. İkinci devre ise 15, 16, 17 ve 18 Ocak 2027 tarihlerinde oynanacak 17. hafta maçlarıyla başlayacak. Sezon ise 23 Mayıs 2027'de sona erecek.

TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, toplantıda yaptığı konuşmada, tüm takımlara başarı dileyerek, "Çorum FK, Amed Sportif Faaliyetler ve Erzurumspor'a 'Hoş geldiniz.' diyorum. Dünyanın saygın ligleri arasında yer alan Süper Lig'in marka değerini daha da yükseltmek için yeni bir sezona başlıyoruz. Bu yıl 69'uncusunu düzenleyeceğimiz ligimizde en büyük arzumuz futbolun konuşulacağı, rekabetin sahada yaşandığı ve kulüplerimizin Avrupa kupalarında büyük başarılara ulaşacağı bir ortam oluşturmak. Bu doğrultuda atacağımız her adım yalnızca Süper Lig'in kalitesini artırmayacak, Türk futbolunun uluslararası rekabet gücünü de üst seviyeye taşıyacaktır." ifadelerini kullandı.

Sportif başarıların dışında centilmenliğin, saygının ve dayanışmanın da önemli olduğunu aktaran Otyakmaz, şunları kaydetti:

"Ortak sorumluluk bilinciyle sergileyeceğimiz yapıcı yaklaşım, ligimizin marka değerine ve futbolun geleceğine önemli katkılar sağlayacaktır. Türk futbolunun geleceğini yalnızca bugünü yöneterek değil, yarını planlayarak inşa etmek zorundayız. Önceliğimiz kulüplerin mali yapısını güçlendirmek, sürdürülebilir bir ekonomik model oluşturmak, yeni sponsorluk alanları geliştirmek ve yayın gelirlerini daha da yukarı taşımaktır. Bunun yolu ise ulusal ve uluslararası alanda marka değeri yüksek, güven veren ve futbolun konuşulduğu güçlü bir lig oluşturabilmekten geçmektedir. Bugün güç birliği yapma günüdür. Bugün ortak hedeflerde buluşma günüdür. Bugün enerjimizi, futbolun gerçek sahibi olan sahadaki oyuna yöneltme günüdür. Yeni sezon öncesinde federasyonumuzun kapılarının tüm kulüplerimize sonuna kadar açık olduğunu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Türkiye Futbol Federasyonu olarak kulüplerimizi yalnızca paydaşlarımız değil, Türk futbolunun en önemli gücü olarak görüyoruz."

İşte derbi haftaları

14 Ağustos'ta başlayacak sezonun derbi tarihleri de netleşti:

4. Hafta | Fenerbahçe - Beşiktaş

6. Hafta | Trabzonspor - Galatasaray

8. Hafta | Trabzonspor - Beşiktaş

9. Hafta | Galatasaray - Fenerbahçe

13. Hafta | Beşiktaş - Galatasaray

15. Hafta | Fenerbahçe - Trabzonspor

İlk hafta programı

Çekilen fikstüre göre Süper Lig'de ilk hafta maçlarının programı şöyle:

Gaziantep FK-Corendon Alanyaspor

Kasımpaşa-Trabzonspor

İstanbul Başakşehir-Kocaelispor

Amed Sportif Faaliyetler-Erzurumspor FK

Gençlerbirliği-Fenerbahçe

Konyaspor-Çaykur Rizespor

Galatasaray-Çorum FK

Beşiktaş-Eyüpspor

Samsunspor-Göztepe

Kaynak: Haber Merkezi