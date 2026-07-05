GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
46,825 TL
EURO
53,450 TL
STERLİN
62,614 TL
GRAM
6.301 TL
ÇEYREK
10.406 TL
YARIM
20.679 TL
CUMHURİYET
41.250 TL
SPOR Haberleri

Konya’da milli demokrasi kupası heyecanı

Bekir Turan
Muhabir
Konya’da milli demokrasi kupası heyecanı

Konya'da düzenlenen Plak Atışları TPAP 2. Bölgesel 1. Bölge Milli Demokrasi Kupası müsabakaları, sporcuların kıyasıya mücadelesine sahne oldu. Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda, organizasyonun Saraçoğlu Spor Tesisleri'nde gerçekleştirildiği belirtildi.

MÜSABAKALARI YERİNDE TAKİP ETTİLER

Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar ile Türkiye Atıcılık Federasyonu Başkanı Murat Kocakaya, Saraçoğlu Spor Tesisleri'nde düzenlenen müsabakaları yerinde takip etti. Protokol üyeleri, yarışmalar boyunca sporcuların performanslarını izleyerek organizasyon hakkında yetkililerden bilgi aldı.

SPORCULARLA BİR ARAYA GELDİLER

Müsabakalar sırasında sporcularla da bir araya gelen İl Müdürü Muzaffer Çintimar ve Türkiye Atıcılık Federasyonu Başkanı Murat Kocakaya, sporcularla sohbet ederek başarı dileklerini iletti. Organizasyonun, atıcılık branşının gelişimine katkı sağlamasının yanı sıra sporcuların tecrübe kazanmasına da önemli katkı sunduğu ifade edildi.

(Bekir Turan)

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER