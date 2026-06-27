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Konyaspor genç orta saha oyuncusunu kiralık gönderdi

Konyaspor genç orta saha oyuncusunu kiralık gönderdi

Elazığspor, Konyaspor'un genç orta sahası İsmail Esat Buğa'yı kiralık olarak renklerine bağladı.

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Elazığspor, Konyaspor'un genç orta sahası İsmail Esat Buğa'yı renklerine bağladı. Transferle ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Konyaspor'dan profesyonel futbolcu İsmail Esat Buğa ile 1 yıllık kiralık sözleşme konusunda anlaşmaya varmıştır. İsmail Esat Buğa' ya ailemize hoş geldin diyor, bordo-beyazlı formamız altında başarılı ve sağlıklı bir sezon geçirmesini temenni ediyoruz" denildi.

Kaynak: İHA

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