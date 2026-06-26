Konya’da bugün vefat edenler

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ADI SOYADI
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DOĞUM YERİ
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DEFİN/MEZARLIK
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BEBEK SHAHVALADOVA
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YAZIR MEZARLIĞI
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KADRİYE KARKIN
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KUTVİRAN
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TEKKE MEZARLIĞI
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ŞERİFE SARIBAŞ
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KONYA
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ARAPLAR MEZARLIĞI
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ŞENGÜL DEMİRTAŞ
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VAN
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KARAASLAN MEZARLIĞI
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SÜLEYMAN ATEŞ
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KONYA
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ÜÇLER MEZARLIĞI
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BEBEK BAYBAĞAN
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ARAPLAR MEZARLIĞI
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ASİYE SAĞLIK
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KARAPINAR
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YAZIR MEZARLIĞI
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FEVZİYE EKİCİ
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KONYA
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ÜÇLER MEZARLIĞI
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MEHMET GÜNNAR
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KONYA
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ARAPLAR MEZARLIĞI
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EMİNE KÜÇÜKKARTLAR
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DAĞDERE
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YEDİLER MEZARLIĞI
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ŞEYHMUS AVCI
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SAVUR
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BOSNA HERSEK MEZARLIĞI
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LÜTFİ ALGÜL
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KOÇAŞ
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YAZIR MEZARLIĞI