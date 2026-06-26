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KONYA Haberleri

Konya’da bugün vefat edenler

Mehmet Kemal Sayın
İnternet Editörü
Konya’da bugün vefat edenler
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 26 Haziran 2026 Cuma günü vefat eden 12 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle;

ADI SOYADI

DOĞUM YERİ

DEFİN/MEZARLIK

BEBEK SHAHVALADOVA
 


23-06-2026

YAZIR MEZARLIĞI

KADRİYE KARKIN
 

KUTVİRAN
01-04-1958

TEKKE MEZARLIĞI

ŞERİFE SARIBAŞ
 

KONYA
01-03-1952

ARAPLAR MEZARLIĞI

ŞENGÜL DEMİRTAŞ
 

VAN
05-10-1964

KARAASLAN MEZARLIĞI

SÜLEYMAN ATEŞ
 

KONYA
31-05-1969

ÜÇLER MEZARLIĞI

BEBEK BAYBAĞAN
 


25-06-2026

ARAPLAR MEZARLIĞI

ASİYE SAĞLIK
 

KARAPINAR
05-01-1942

YAZIR MEZARLIĞI

FEVZİYE EKİCİ
 

KONYA
20-10-1961

ÜÇLER MEZARLIĞI

MEHMET GÜNNAR
 

KONYA
01-02-1936

ARAPLAR MEZARLIĞI

EMİNE KÜÇÜKKARTLAR
 

DAĞDERE
10-05-1949

YEDİLER MEZARLIĞI

ŞEYHMUS AVCI
 

SAVUR
27-06-1940

BOSNA HERSEK MEZARLIĞI

LÜTFİ ALGÜL
 

KOÇAŞ
12-02-1956

YAZIR MEZARLIĞI

 

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