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KONYA Haberleri

Konya’da toplu ulaşımda gece düzenlemesi! Çok sayıda otobüs hattının güzergahı değişecek

Berna Ata
İnternet Editörü

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Konya’da toplu ulaşımda gece düzenlemesi! Çok sayıda otobüs hattının güzergahı değişecek
​Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), Atatürk Caddesi’nde gerçekleştirilecek yol yapım çalışmaları nedeniyle toplu ulaşımda geçici güzergâh değişiklikleri uygulanacağını duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, Atatürk Caddesi 24 Haziran 2026 Çarşamba günü saat 22.00 ile 25 Haziran 2026 Perşembe günü saat 06.15 arasında araç trafiğine kapatılacak. Çalışmalar süresince çok sayıda otobüs hattı alternatif güzergâhlardan hizmet verecek.

Atatürk Caddesi geçici olarak trafiğe kapatılacak

Yol yapım çalışmaları nedeniyle uygulanacak trafik düzenlemesi kapsamında sürücüler ve toplu ulaşım kullanıcılarının alternatif güzergâhlara yönelmesi istendi. AKOM, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için seyahat planlarını önceden yapmaları gerektiğini belirtti.

Çok sayıda otobüs hattında güzergah değişikliği

AKOM tarafından yapılan duyuruya göre;

1, 2, 4, 10, 56, 70 ve 74 numaralı hatlar Vatan Caddesi, Sultanşah Caddesi ve Ankara Caddesi üzerinden mevcut güzergâhlarına bağlanacak.

6, 7, 9, 11, 12, 13, 31, 67, 75, 76 ve 84 numaralı hatlar Millet Caddesi, Vatan Caddesi, Sultanşah Caddesi ve Ankara Caddesi üzerinden hizmet verecek.

17, 19, 92 ve 127 numaralı hatlar ise Furgan Dede Caddesi, Piri Esat Caddesi, Topraklık Caddesi, Kışlaönü Sokak, Aslanlıkışla Caddesi, Dolappare Caddesi, Arpa Sokak ve Mevlana Caddesi güzergâhını kullanarak mevcut hatlarına bağlanacak.

Bazı hatlara özel düzenlemeler yapıldı

65 numaralı hat Erenköy istikametinde Kışlaönü Sokak, Aslanlıkışla Caddesi, Arpa Sokak ve Mevlana Caddesi üzerinden hizmet verecek.

25 numaralı hat Adliye yönünde Saitpaşa Caddesi, Furgan Dede Caddesi ve Piri Esat Caddesi güzergâhını kullanacak.

8 ve 38 numaralı hatlar ise Adliye istikametinde Saitpaşa Caddesi, Furgan Dede Caddesi, Piri Esat Caddesi ve Kışlaönü Sokak üzerinden seferlerini sürdürecek.

15 numaralı hat da Adliye yönünde Ferit Paşa Caddesi, Millet Caddesi, Vatan Caddesi ve Ulaşbaba Caddesi üzerinden mevcut güzergâhına bağlanacak.

AKOM'dan vatandaşlara uyarı

Konya AKOM, yol yapım çalışmaları süresince toplu ulaşım kullanıcılarının geçici güzergâh değişikliklerini dikkate almalarını isteyerek, seyahatlerin buna göre planlanmasının önem taşıdığını vurguladı.

(Berna Ata)

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