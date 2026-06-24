Konya’da toplu ulaşımda gece düzenlemesi! Çok sayıda otobüs hattının güzergahı değişecek

Yapılan açıklamaya göre, Atatürk Caddesi 24 Haziran 2026 Çarşamba günü saat 22.00 ile 25 Haziran 2026 Perşembe günü saat 06.15 arasında araç trafiğine kapatılacak. Çalışmalar süresince çok sayıda otobüs hattı alternatif güzergâhlardan hizmet verecek.
Atatürk Caddesi geçici olarak trafiğe kapatılacak
Yol yapım çalışmaları nedeniyle uygulanacak trafik düzenlemesi kapsamında sürücüler ve toplu ulaşım kullanıcılarının alternatif güzergâhlara yönelmesi istendi. AKOM, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için seyahat planlarını önceden yapmaları gerektiğini belirtti.
Çok sayıda otobüs hattında güzergah değişikliği
AKOM tarafından yapılan duyuruya göre;
1, 2, 4, 10, 56, 70 ve 74 numaralı hatlar Vatan Caddesi, Sultanşah Caddesi ve Ankara Caddesi üzerinden mevcut güzergâhlarına bağlanacak.
6, 7, 9, 11, 12, 13, 31, 67, 75, 76 ve 84 numaralı hatlar Millet Caddesi, Vatan Caddesi, Sultanşah Caddesi ve Ankara Caddesi üzerinden hizmet verecek.
17, 19, 92 ve 127 numaralı hatlar ise Furgan Dede Caddesi, Piri Esat Caddesi, Topraklık Caddesi, Kışlaönü Sokak, Aslanlıkışla Caddesi, Dolappare Caddesi, Arpa Sokak ve Mevlana Caddesi güzergâhını kullanarak mevcut hatlarına bağlanacak.
Bazı hatlara özel düzenlemeler yapıldı
65 numaralı hat Erenköy istikametinde Kışlaönü Sokak, Aslanlıkışla Caddesi, Arpa Sokak ve Mevlana Caddesi üzerinden hizmet verecek.
25 numaralı hat Adliye yönünde Saitpaşa Caddesi, Furgan Dede Caddesi ve Piri Esat Caddesi güzergâhını kullanacak.
8 ve 38 numaralı hatlar ise Adliye istikametinde Saitpaşa Caddesi, Furgan Dede Caddesi, Piri Esat Caddesi ve Kışlaönü Sokak üzerinden seferlerini sürdürecek.
15 numaralı hat da Adliye yönünde Ferit Paşa Caddesi, Millet Caddesi, Vatan Caddesi ve Ulaşbaba Caddesi üzerinden mevcut güzergâhına bağlanacak.
AKOM'dan vatandaşlara uyarı
Konya AKOM, yol yapım çalışmaları süresince toplu ulaşım kullanıcılarının geçici güzergâh değişikliklerini dikkate almalarını isteyerek, seyahatlerin buna göre planlanmasının önem taşıdığını vurguladı.
TOPLU ULAŞIM DUYURUSU— Konya AKOM (@KonyaAkom) June 24, 2026
Atatürk Caddesi'nde yürütülecek yol yapım çalışmaları nedeniyle 24 Haziran 2026 saat 22.00 ile 25 Haziran 2026 saat 06.15 arasında güzergâh araç trafiğine kapatılacaktır.
Çalışmalar süresince bazı toplu ulaşım hatlarında geçici güzergâh…
(Berna Ata)