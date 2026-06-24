Konya Mobilyacılar Odası Başkanı Günbaş’tan takdir toplayan başarı

Konya mobilya sektörünün yakından tanıdığı isimlerden, Konya Mobilyacılar Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Mehmet GÜNBAŞ, eğitim hayatına verdiği önemin bir göstergesi olarak sürdürdüğü yükseköğrenim programını başarıyla tamamlayarak mezun oldu.

Uzun yıllardır mobilya sektörünün içerisinde aktif olarak yer alan, esnaf ve sanatkârların gelişimi için önemli çalışmalara imza atan GÜNBAŞ, Konya Teknik Üniversitesi Mobilya İç mekân ve Tasarım Bölümünden bölüm 3.'sü olarak mezun oldu.

Sektördeki bilgi ve tecrübesini akademik eğitimle desteklemeyi hedeflediğini belirten GÜNBAŞ'ın bu başarısı, meslek camiasında takdirle karşılandı. Yıllardır üretimin, tasarımın ve esnaf teşkilatının içinde bulunan GÜNBAŞ'ın mezuniyeti, öğrenmenin ve kendini geliştirmenin yaşının olmadığını bir kez daha gösterdi.

Mobilya sektörünün hızla değişen ve gelişen yapısına dikkat çeken GÜNBAŞ, mesleki eğitimin önemine her fırsatta vurgu yaparken, gençlerin eğitimli ve donanımlı şekilde sektöre kazandırılmasının büyük önem taşıdığını ifade etti. Başkanlık görevini sürdürürken eğitim hayatına da devam eden GÜNBAŞ'ın bu örnek davranışı, özellikle genç esnaf ve sektör çalışanları için ilham kaynağı oldu.

Konya mobilya sektörünün gelişimine yönelik projeleri ve eğitim odaklı çalışmalarıyla bilinen GÜNBAŞ'ın mezuniyeti, iş dünyası ile eğitimin bir arada yürütülebileceğinin de somut bir örneği olarak değerlendiriliyor.

(Bekir Turan)