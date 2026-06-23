GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
46,486 TL
EURO
52,936 TL
STERLİN
61,408 TL
GRAM
6.249 TL
ÇEYREK
10.320 TL
YARIM
20.546 TL
CUMHURİYET
40.916 TL
KONYA Haberleri

Konya’da evinin doğal gaz borusunu kesip patlamaya neden olmuştu! YENİ GELİŞME

Konya’da evinin doğal gaz borusunu kesip patlamaya neden olmuştu! YENİ GELİŞME
Konya’da evindeki doğal gaz borusunu keserek 1’i ağır 12 kişinin yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla yargılanan sanık, hakim karşısına çıktı.

Konya 2. Asliye Ceza Mahkemesince Konya Adliyesi'nin konferans salonunda yapılan duruşmaya, tutuksuz sanık Osman Ç, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Söz verilen sanık Osman Ç, olay tarihinde düğüne katıldığını, alkol aldığını ve eve gelerek uyuduğunu öne sürdü.

Uyandığında sigara içmek için çakmağı yaktığında alevlerin çıktığını savunan Osman Ç, "Doğal gaz borusunu ve hortumunu ben kesmedim. Kesildiği iddia edilen hortum, mutfak tüpüne ait olan hortumdur. Mutfaktaki bulaşık makinem arızalıydı. Tamir etmek amacıyla makineyi yerinden oynatırken bu hortum yanlışlıkla zarar görmüş olabilir. Evde benden başka kimse bulunmadığı için, üçüncü bir şahsın müdahalesi söz konusu değildir. Ayrıca mutfağımda bahsi geçen boru ve hortumu kesecek herhangi bir kesici alet de bulunmamaktadır. Olaydan dolayı üzgünüm. Kimsenin canına veya malına zarar verme gibi bir niyetim yoktu." ifadelerini kullandı.

Patlamanın yaşandığı binada oturan müşteki Ahmet A, olay günü ailesiyle birlikte evde olduğunu anlatarak, "Gece patlama sesiyle uyandık ve üzerimize tuğla parçaları düştü. Kendimizi enkaz altında bulduk. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla enkazdan çıkarıldık. Yaşanan olay nedeniyle hem yaralandık hem de maddi zarara uğradık. Şikayetçiyim, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyorum." beyanında bulundu.

Mahkemeye katılan diğer 34 müşteki de sanıktan şikayetçi olduklarını, sanığın tutuklanmasını ve en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutuksuz yargılanmasının devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Merkez Karatay ilçesi Gazi Osmanpaşa Mahallesi Menzil Caddesi'ndeki 4 katlı apartmanın 3. katında 5 Mayıs 2025'te meydana gelen doğal gaz kaynaklı patlama ve yangında 1'i ağır 12 kişi yaralanmış, olayla ilgili gözaltına alınan Osman Ç, adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

Sanık hakkında hazırlanan iddianamede, 63 müşteki ve mağdura yönelik işlenen "basit yaralama", "genel güvenliği kasten tehlikeye sokma" ve "mala zarar verme" suçlarından 28 yıl 2 aydan 132 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

Kaynak: AA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER