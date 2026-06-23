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KONYA Haberleri

Konya’da hayvan üreticileriyle buluşmalar sürüyor

Ali Asım Erdem
Muhabir
Konya’da hayvan üreticileriyle buluşmalar sürüyor

Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kadınhanı ilçesinde hayvan üreticileriyle gerçekleştirilen bilgilendirme toplantılarına devam edildiğini duyurdu. Osmancık Mahallesi'nde düzenlenen toplantıda üreticilerle bir araya gelen ekipler, hayvancılık sektörüne yönelik destekler ve buzağı kayıplarının önlenmesine ilişkin önemli bilgiler paylaştı.

ÜRETİCİLERLE YÜZ YÜZE GÖRÜŞME

Kadınhanı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Osmancık Mahallesi'nde gerçekleştirilen toplantıda, bölgedeki hayvan yetiştiricileriyle bir araya gelinerek sektörün güncel durumu değerlendirildi. Üreticilerin talep ve görüşleri dinlenirken, yürütülen çalışmalar hakkında da bilgilendirme yapıldı.

DESTEKLER VE BUZAĞI KAYIPLARI ANLATILDI

Toplantıda Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulanan destekleme programları ile hayvancılık alanındaki faaliyetler hakkında detaylı bilgiler verildi. Ayrıca buzağı ölümlerinin azaltılması ve hayvan sağlığının korunmasına yönelik alınması gereken önlemler konusunda üreticilere bilgilendirme yapıldı.

HAYVANCILIĞIN GELİŞİMİ İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRECEK

Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü paylaşımında, üretimin sürdürülebilirliği ve hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla üreticilerin yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı. Açıklamada, toplantıya katılan ve ev sahipliği yapan tüm üreticilere teşekkür edildi.

(Ali Asım Erdem)

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