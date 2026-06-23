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KONYA Haberleri

Selçuk Üniversitesinden Filistinli çocuklara sağlık ve dayanışma eli

Cumali Özer
Muhabir

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Selçuk Üniversitesinden Filistinli çocuklara sağlık ve dayanışma eli
Selçuk Üniversitesi tarafından düzenlenen “Kampüsten Mahalleye İyilik Sağlık Hareketi” kapsamında Konya’daki Filistinli çocuklar ve ailelerine sağlık taraması yapıldı. Çocuklara sağlık taraması ve psikososyal destek sunulan etkinlikte ağız ve diş sağlığı eğitimleri verildi, çeşitli etkinlikler düzenlenerek hediyeler dağıtıldı.

7 Ekim 2023 sonrası İsrail'in katliamları sırasında Gazze'de yaralanan ve ağır hastalığı olan Filistinli ailelerin AFAD tarafından misafir edildiği bölgede düzenlenen "Filistinli Çocuklar ve Aileler Özel Programı”nda Filistinli çocuklar ve aileleri için ağız ve diş sağlığı taramaları ile çocuk sağlığı hizmetleri sunuldu. Çocuklara ağız ve diş bakımı konusunda uygulamalı eğitimler verilirken yüz boyama ve resim etkinlikleri düzenlendi; diş fırçası, diş macunu, çeşitli hediyeler dağıtıldı ve aşure ikramı yapıldı. Taramalarda tedavi ihtiyacı belirlenen çocukların gerekli sağlık birimlerine yönlendirilmesi de sağlandı.

Programa katılan Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, çocuklar ve aileleriyle yakından ilgilenerek sohbet etti. Etkinliğin yalnızca sağlık hizmeti sunmayı değil, dayanışma duygusunu güçlendirmeyi de amaçladığını belirten Yılmaz, "Selçuk Üniversitesi olarak birçok sosyal etkinliğimizden birini burada gerçekleştiriyoruz. İyilik Sağlık Hareketi kapsamında bu çocukların yanında olduğumuzu göstermek için diş taraması etkinliğini düzenliyoruz. Amacımız onların yanında olduğumuzu ifade etmek ve onlarla birlikte olmak” dedi.
Gazze'den Türkiye'ye gelen eczacı Yara Abdeljawwad ise yaşadıkları süreci anlatarak "İsrail evimizi hedef aldı. Babamı ve kız kardeşimi kaybettik. Daha sonra tedavi imkanı kalmayınca ailemle Gazze'den ayrıldık. Türkiye bize çok destek oldu. Kendimizi yabancı hissetmiyoruz. Bugün düzenlenen etkinlikten de çok memnun kaldım. Rektörümüze ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Tedavi için Türkiye'ye getirilen 13 yaşındaki Besma Aldairi de "Evimize bomba atıldı. Türkiye'ye geldikten sonra iki bacağımdan, karnımdan ve başımdan tedavi oldum. Şimdi daha iyiyim. Bugün yanımızda olduklarını hissettirdikleri için Selçuk Üniversitesini çok seviyoruz ve teşekkür ediyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Konya'da eğitimine devam eden 11 yaşındaki Lana Abdeljawwad, "Konya'da çok mutluyum. Her gün okula gidiyorum, Türkçe öğrendim. Selçuk Üniversitesi bugün bize yardımcı oldu. Çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı. 

(Cumali Özer)

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