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KONYA Haberleri

Konya’nın eski başkanı Hançerli’nin acı günü! Annesi toprağa verildi

Bekir Turan
Muhabir
Konya’nın eski başkanı Hançerli’nin acı günü! Annesi toprağa verildi
​Konya siyasetinin tanınan isimlerinden Karatay eski Belediye Başkanı Mehmet Hançerli’nin 88 yaşında vefat eden annesi Ayşe Hançerli, Araplar Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Merhume Ayşe Hançerli için Araplar Mezarlığı'nda cenaze namazı kılındı. Kılınan namaza merhumenin yakınları ile birlikte çok sayıda vatandaş katıldı.

Yoğun katılım oldu

Cenaze törenine eski ve yeni siyasetçiler, milletvekilleri, akademisyenler, oda başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve Hançerli ailesinin çok sayıda seveni katıldı. Törende Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Uzbaş ile merkez ilçe belediye başkan yardımcıları da hazır bulundu.

Araplar Mezarlığı'na defnedildi

Kılınan cenaze namazının ardından 88 yaşındaki Ayşe Hançerli, Araplar Mezarlığı'nda dualarla defnedildi.

(Bekir Turan)

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