Konya’nın Kırmızılı Kadını Sultan Özcan’dan kötü haber!

Konya'da hemen herkesin tanıdığı ve yıllardır şehir merkezinde kırmızı kıyafetleriyle dikkat çeken "Kırmızılı Kadın” olarak bilinen Sultan Özcan'dan üzücü haber geldi. Konyalıların sevgiyle "Sultan Abla” diye seslendiği Özcan'ın yoğun bakıma alındığı öğrenildi.
Daha önce de rahatsızlanmıştı
Sultan Özcan, daha önce de sağlık sorunları nedeniyle iki kez hastaneye kaldırılmıştı. İlk olarak Mevlana Caddesi'nde rahatsızlanarak bayılan Özcan, tedavisinin ardından taburcu edilmişti. Ancak bir süre sonra yeniden fenalaşması üzerine tekrar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.
Yaşlı bakım evine yerleştirilmesi planlanıyordu
Yaşadığı sağlık sorunlarının ardından Sultan Özcan'ın Kurban Bayramı sonrasında bir yaşlı bakım evine yerleştirilmesinin planlandığı öğrenilmişti. Konya'da birçok kişinin yakından tanıdığı ve Konya'nın renkli simalarından biri olarak görülen Özcan'ın yoğun bakıma alınması sevenlerini üzdü.
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