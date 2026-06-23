Konya’da eski Belediye Başkanı’nın acı günü!

Konya siyasetinin simge isimlerinden Karatay Belediyesi eski Başkanı Mehmet Hançerli'nin annesi Ayşe Hançerli vefat etti.
Mehmet Hançerli, annesinin vefat haberini sanal medya hesabından duyurarak, "Anneciğim Ayşe Hançerli vefat etti. Cenazesi öğle namazını müteakip Araplar Ak Camii'nden kaldırılarak Araplar Mezarlığı'na defnedilecektir. Rabbim rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.
Cenaze Araplar Mezarlığı'nda toprağa verilecek
Merhume Ayşe Hançerli'nin cenazesi, öğle namazının ardından Araplar Ak Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrasında Araplar Mezarlığı'nda defnedilecek.
Babası da 2020 yılında vefat etmişti
Öte yandan Mehmet Hançerli'nin babası Süleyman Hançerli de 2020 yılında hayatını kaybetmiş ve Araplar Mezarlığı'na defnedilmişti.
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