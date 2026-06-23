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17 yıllık kayıp dosyasından töre cinayeti çıktı! Kemikleri mağarada bulundu

17 yıllık kayıp dosyasından töre cinayeti çıktı! Kemikleri mağarada bulundu
Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde 2009 yılından bu yana kayıp olarak aranan Arif Uğurlu ve Ceylan Aktepe’nin “töre“ sebebiyle öldürüldüğü ve kemiklerinin mağaraya gizlendiği ortaya çıktı.

Diyarbakır'da 8 yıl önce kapanan dosya yeniden açıldı.

Çınar ilçesinde R.A.'nın birlikte yaşadığı Ceylan Aktepe ile Arif Uğurlu'nun, 2010 yılında beraber kaçtığı ve kendilerinden bir daha haber alınamadığı öne sürüldü. 

S.A., 2014'te çiftin öldürüldüğüne dair Çınar Cumhuriyet Başsavcılığı'na dilekçe verdi. Başlatılan soruşturmada alınan ifadelerde, kayıp çiftin "yurt dışına gittikleri” yönündeki beyanlar ve delil yetersizliği nedeniyle dosya hakkında 2018'de kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi. 

Dosya, Arif Uğurlu'nun babası Mehmet Uğurlu'nun oğlunun öldürüldüğünü beyan etmesi üzerine yeniden açıldı. 

20 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Savcılığın araştırmalarında Uğurlu ile Aktepe'nin kayboldukları tarihten sonra hiçbir kamu kurumuna başvurmadıkları, banka hesaplarında hareket bulunmadığı, GSM hattı kullanmadıkları ve yakınlarıyla iletişime geçmedikleri tespit edildi. 

Yeniden açılan soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, 20 şüpheli gözaltına alındı.

3 AYRI MAĞARADA KEMİKLER BULUNDU

Savcılık tutuklama talebinde, yapılan istihbari çalışmalarda çiftin aşiretin ileri gelenleri tarafından alınan kararla öldürüldüğü ve cesetlerinin mağaraya atıldığının değerlendirildiği kaydedildi. 

Bunun üzerine farklı dönemlerde 3 ayrı mağarada yapılan incelemelerde, insana ait olduğu değerlendirilen kemikler bulundu. 

Kemikler, inceleme yapılması amacıyla İstanbul Adli Tıp Kurumu Kemik İhtisas Dairesi Başkanlığı'na gönderildi. Kayıp çiftin yakınlarından da DNA örnekleri alınırken, kemiklere ilişkin incelemelerin sürdüğü belirtildi.

GİZLİ TANIK İFADELERİ ÖLDÜRÜLDÜKLERİNİ İŞARET ETTİ

Dosyada yer alan gizli tanık ifadelerinde, Arif Uğurlu ile Ceylan Aktepe'nin yakalandıktan sonra aşiret mensuplarına teslim edildiği, burada öldürülmelerine karar verildiği ve infaz edildikleri öne sürüldü. 

Bir gizli tanık ifadesinde, Ş.A., B.A., K.A., C.A., M.A., M.A.P., M.A., C.A., R.A. ve Aktepe'nin beraber yaşadığı R.A.'nın babası Ömer Aktepe'nin arama faaliyetlerine katıldıklarını, Arif Uğurlu ile Ceylan Aktepe'nin bulunmasının ardından öldürülmelerine karar verildiğini duyduğunu beyan etti. 

Bir diğer gizli tanık ise dönemin muhtarı Ş.Ü. ile bazı şüphelilerin kaçan çift yakaladıktan sonra teslim aldıklarını, daha sonra Uğurlu'nun dövülerek öldürüldüğünü, Aktepe'nin ise başından silahla vurularak öldürüldüğünü öne sürdü.

Kaynak: DHA

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