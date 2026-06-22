GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
46,493 TL
EURO
53,127 TL
STERLİN
61,738 TL
GRAM
6.332 TL
ÇEYREK
10.452 TL
YARIM
20.891 TL
CUMHURİYET
41.477 TL
GÜNCEL Haberleri

Sanayi sitesinde korku dolu anlar: Bıçaklı saldırgan durduruldu

Sanayi sitesinde korku dolu anlar: Bıçaklı saldırgan durduruldu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Sanayi Sitesi'nde kavgaya karıştıktan sonra çevredeki esnaflara ekmek bıçağıyla saldıran şahıs, sanayi esnafı tarafından etkisiz hale getirildi.

Edinilen bilgiye göre, Bodrum Sanayi Sitesi'ne hafif ticari araçla gelen B.Y. adlı şahıs, önce eski zabıta amiri olduğu öğrenilen sanayi esnafıyla bilinmeyen bir nedenle kavga etti. Diğer esnaflar araya girerek kavgayı ayırdı. Olaya müdahale eden esnafa kızan B.Y., bir süre sonra aracıyla süratli bir şekilde tekrar olay yerine geldi. Bir reklam işletmesine bıçakla girmeye çalışan saldırganı fark eden esnaf, kapıyı kapatarak kurtuldu.

B.Y., bu kez yandaki işletmeye girip bıçakla saldırıda bulunmaya çalıştı. Kepengi kapatan işletme çalışanları, demir sopalarla kendilerini kurtarmak için çabaladı. Sopa ile saldırganın koluna vuran esnaf, daha sonra bıçağı alıp saldırganı etkisiz hale getirdi. İhbarın ardından polis ekipleri olay yerine geldi. Kolundan yaralanan B.Y. ambulansla hastaneye kaldırılırken, B.Y.'nin 2.7 promil alkollü olduğu belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER